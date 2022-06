V Hluku se mezi českými a slovenskými stolními tenistky odehraje celkem 9 zápasů. Za stoly si to rozdají muži v kategorii 40+, 50+, 60+, 65+, 70+, 75+ a 80+. Ženy budou bojovat v kategoriích 40+ a 55+.

Utkání se budou hrát na18 stolech. Každá kategorie na 2 stolech. Začátek je v 11.30 hodin.

V Hluku bude Česko reprezentovat také několik stolních tenistů ze Zlínského kraje. Nominováni byli Vít Dvořák z Kroměříže (muži 40+), Štefan Sagáčik z Valašského Meziříčí a Otmar Mergenthal z Kroměříže (oba muži 50+), Petr Polák ze Zlína (muži 65+) a Antonín Vlk z Ostrožské Nové Vsi (muži 80+).

Většina z nich je v současném období v dobré formě. V turnaji Českomoravského klubu veteránů v Holicích postoupil Vít Dvořák (40+) do semifinále, Otmar Mergenthal mezi padesátníky prohrál až ve finále s Pražanem Martinem Kočvarou, Štefan Sagáčik ve stejné kategorii postoupil do čtvrtfinále.

Antonín Vlk v kategorii osmdesátníků obsadil dělenou pátou až šestou příčku. Na východě Čech se dařilo i dalším reprezentantům Zlínského kraje.

Tatiana Téglová z Valašského Meziříčí postoupila v ženské kategorii nad 50 let do finále, Iveta Zámečníková (Zlín) skončila ve stejné společnosti na děleném pátém a šestém místě.

Libor Slováček (Vsetín) v Holicích mezi padesátníky prohrál až v semifinále. Vladimír Vaculík (Vsetín) obsadil ve stejné kategorii dělené páté až sedmé místo. Jaroslav Kučera ze Slavičína skončil mezi pětasedmdesátníky čtvrtý.

V zatím posledním turnaji, který se hrál v sobotu 4. června v Neratovicích, dosáhli na cenné výsledky Tatiana Téglová. Ta ve sloučené kategorii žen do 40 let a do 50 let prohrála až ve finále se Slovenkou Daubnerovou. Štefan Sagáčik ve středních Čechách postoupil do semifinále.