Na 25 stolech ve sportovní hale v Boršické ulici budou v sobotu 17. srpna hrát jednotlivci, v neděli 18. srpna jsou na programu soutěže tříčlenných družstev.

Vypsány jsou kategorie pro mladší žáky, mladší žačky, starší žáky, starší žákyně, juniory a pro juniorky.

Na Slovácku bude hrát kolem 340 mladých stolních tenistů a stolních tenistek z několika zení z Evropy. Chybět nebudou například reprezentanti Česka, Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Lucemburska, Rumunska nebo Ukrajiny.

PROGRAM TURNAJE JOOLA SATELLITE TOUR V HLUKU 2024:

Sobota 17. srpna:

7:30-8:00 – Prezentace do turnajů mladšího žactva

8:30 – Zahájení soutěží mladších žáků a mladších žákyň

Do 9:30 – Prezentace do turnajů staršího žactva

10:00 – Zahájení soutěží starších žáků a starších žákyň

Do 11:00 – Prezentace do turnajů juniorů a juniorek

12:00 – Zahájení soutěží juniorů a juniorek

14:00 – Začátek vyřazovacích zápasů

18.00 – Finálové zápasy všech soutěží

19:30 – Vyhlášení výsledků všech soutěží jednotlivců

Neděle 18. srpna:

7:30-8:00 – Prezentace soutěží družstev

8:30 – Zahájení soutěží družstev

16:00 – Finálové zápasy v soutěžích družstev

18:00 Vyhlášení výsledků soutěží družstev Lubomír