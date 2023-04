Druholigovým florbalistkám definitivně skončila sezona. V závěrečných duelech se hrála dvě regionální derby. V obou se představil Zlín.

2. florbalová liga žen, Zlín Lions | Foto: se svolením, Kateřiny Sedláčkové, Lukáše Strnada, Kristýny Manové

Zlínské Lvice nejprve porazily Hluk 6:5 po nájezdech. Poté podlehly Uherskému Brodu 3:4.

,,Do obou zápasů jsme šli s vědomím, že se na našem postavení v tabulce už pravděpodobně nic nebude měnit. Oba jsme si ale chtěli užít a odehrát je se ctí,“ prozradil hlavní kouč Zlína Lukáš Strnad.

V souboji s Hlukem očekával jeho tým náročné a tvrdé utkání.

,,První třetina byla vyrovnaná. Hlučanky v ní ale potrestaly naše chyby a vypracovaly si vedení 1:0 a 2:1. Ve druhé části jsme ovšem ve čtyřiadvacáté minutě otočili stav na 4:2. Ve 29. minutě jsme po ráně Pospíšilové vedli už 5:2. Hluk však v předposlední minutě základní hrací doby z florbalky Denisy Šobáňové srovnal stav na 5:5. Zápas tak rozhodly až nájezdy. V nich nás podržela gólmanka Vendula Skřivánková. Ten rozhodující proměnila Barbora Klacková,“ popsal vývoj střetnutí s Hlukem Strnad.

Také proti Uherskému Brodu podal Zlín dobrý výkon, ovšem bez bodového efektu.

,,S Broďankami jsme v letošní sezoně dvakrát prohráli, proto jsme jim měli co vracet. Bohužel ve třetím letošním zápase s nimi jsme po dvou třetinách prohrávali 0:4. Soupeřky nás v této pasáži duelu přehrávaly kombinační hrou a měly také přesnou koncovku. My jsme nebyli důslední před uherskobrodským velkým brankovištěm. Zlepšili jsme se až před třetím dějstvím. V posledních 13. minutách utkání jsme zpřesnili přihrávky a víc jsme se tlačili do zakončení. Na začátku 37. minuty jsme korigovali stav na 3:4. Bohužel vyrovnat se nám už nepodařilo,“ mrzela prohra s druhým družstvem soutěže Lukáše Strnada.

V ostatních duelech se dařilo Uherskému Brodu. Slovácký tým zdolal rezervu brněnského Bulldogsu 14:2 a béčko Židenic 4:1. V obou zápasech vynikala nejlepší střelkyně soutěže Barbora Sedláčková, která v nich dala 6 branek.

Zviditelnil se rovněž Hluk. Celek z Uherskohradišťska zdolal i díky hattricku Moniky Náhlíkové béčko Bulldogsu Brno 6:1 a vysoko porazil záložní tým Židenic 12:6. V tomto střetnutí vstřelila Dominika Komárková 5 gólů.

V konečné tabulce ve 2. florbalové lize žen ve Skupině 6 vybojoval Uherský Brod stříbrnou příčku, Zlín obsadil čtvrté místo a Hluk skončil pátý.

VÝSLEDKY 2. LIGY ŽEN – Skupina 6:

ZLÍN LIONS – SPARTAK HLUK 6:5 (1:2, 3:0, 1:3, - 1:0) po nájezdech

Branky: Ponížilová 2, Sýkorová, Šebestová, Pospíšilová, Klacková – Denisa Šobáňová 3, Krchňáčková, Komárková.

Zlín: Skřivánková – Ponížilová, Šebestová, Sýkorová, Krajčová, Rochowanská, Valášková, Klacková, Pospíšilová, Tučková, Lukovicsová, Rožnovjáková. Trenér: Lukáš Strnad.

Hluk: Manová – Frederika Klčová, Veronika Sedlářová, Náhlíková, Kateřina Sedlářová, Mokrá, Loskotová, Tomečková, Denisa Šobáňová, Krchňáčková, Šůstková, Komárková. Vedoucí družstva: Frederika Klčová.

ZLÍN LIONS – 1. AC UHERSKÝ BROD 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)

Branky: Ponížilová, Pospíšilová, Rožnovjáková – Barbora Sedláčková 2, Dědková, Nikol Šobáňová.

BULLDOGS BRNO B – 1. AC UHERSKÝ BROD 2:14 (0:5, 1:6, 1:3)

Branky Uherského Brodu: Barbora Sedláčková 5, Nikol Šobáňová 3, Kateřina Sedláčková 2, Eliášová 2, Mošťková, Martinková.

1. AC UHERSKÝ BROD – ŽIDENICE B 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky Uherského Brodu: Mošťková, Brnulová, Eliášová, Barbora Sedláčková.

Uherský Brod: Ištvánková – Havlová, Nikol Šobáňová, Kateřina Sedláčková, Dědková, Barbora Sedláčková, Eliášová, Mošťková, Martinková. Brnulová, Goláňová. Vedoucí družstva: Helena Brnulová.

BULLDOGS BRNO B – SPARTAK HLUK 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Branky Hluku: Náhlíková 3, Komárková, Denisa Šobáňová, Kateřina Sedlářová.

SPARTAK HLUK – ŽIDENICE B 12:6 (5:1, 2:2, 5:3)

Branky Hluku: Komárková 5, Náhlíková 3, Krchňáčková, Kateřina Sedlářová, Denisa Šobáňová, Frederika Klčová.

KONEČNÁ TABULKA 2. LIGY ŽEN – Skupina 6 (2022 – 2023)

1. Bulldogs Brno C 21 0 0 0 164:37 63

2. Uherský Brod 16 0 0 5 127:58 48

3. Shooters Beta 13 1 0 7 103:68 41

4. Zlín Lions 11 1 0 9 99:76 35

5. Spartak Hluk 6 0 1 14 67:101 19

6. Bulldogs Brno B 5 1 1 14 41:114 18

7. Židenice B 5 0 0 16 74:130 15

8. Znojmo B 4 0 1 16 37:128 13