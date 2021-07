V sobotu 17. července se na Uherskohradišťsku uskuteční 3. ročník závodu MTB Maraton Amtech – Juvacyklo 2021. Bikemaraton startuje v Buchlovicích v Lázních Leopoldov ve 12 hodin. Na stejném místě je i cíl. Prezentace probíhá od 8 do 10 hodin. Vyhlášení výsledků všech kategorii je na programu od 16.30 hodin.

závod horských kol v Buchlovicích 2021 | Foto: se souhlasem Dušana Petřvalského

Pořadatelé připravili dvě tratě. Delší měří 56 kilometrů, kratší je dlouhá 19 kilometrů. Startovné na místě v sobotu 17. července je do obou závodů 600 Kč. Pro děti do 14 let 300 Kč.