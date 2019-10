„Martin měl našláplé na bednu, ale nejprve ho o nějaké body připravilo nastavení stroje a nevyšly mu podle představ ani poslední jízdy. Je to škoda, ale ani páté místo rozhodně není zklamání. Martin se totiž více věnuje závodům na dlouhé dráze, takže nemá moc natrénované,“ poznamenal jednatel březolupského Autoklubu Josef Mizera.

Krásné počasí přilákalo do Březolup velké množství fanoušků. A jezdci jim nabídli parádní představení.

„Dráha byla po deštích hlubší, o to atraktivnější závody byly. Hodně se předjíždělo, také nějaké pády byly – ale naštěstí bez zranění. Když k tomu připočteme, že fanoušci zaplnili stadion plus krásné počasí, tak pro diváky to byla výborná podívaná. Myslím, že takové závody už tady dlouho nebyly,“ usmíval se Josef Mizera.

Václav Milík ukázal, že v letošní sezoně neměl konkurenci. I v posledním pokračování třídílného seriálu ovládl všech pět jízd a triumfoval se ziskem 15 bodů. Také v celém seriálu jich nabíral maximální možný počet – 45, takže o letošním šampionovi nemohlo být pochyb. Druhý skončil v Březolupech Eduard Krčmář před obhájcem titulu Josefem Francem.

Druhý zástupce domácího autoklubu Martin Gavenda získal jen dva body a skončil v poli poražených na čtrnácté příčce. „Martin hlubší dráhu nemá v oblibě a bohužel nepřekvapil,“ poznamenal Josef Mizera.

Jen o příčku nad Gavendou se umístil odchovanec březolupské ploché dráhy Patrik Mikel, který startuje v pardubických barvách. „Je ještě mladý, roztěkaný. Nechci ho omlouvat, ale pořád je to junior a jeho výkony jsou nevyrovnané. Chtěl se doma ukázat, ale tentokrát mu to bohužel nevyšlo,“ pokrčil rameny Josef Mizera. (ham)

Výsledky finále MČR jednotlivců v Březolupech:

1. Václav Milík (Pardubice) 15

2. Eduard Krčmář (Slaný) 14

3. Josef Franc (Markéta Praha) 12+3

4. Hynek Štichauer (Pardubice) 12+2

5. Martin Málek (AK Březolupy) 10, …

13. Patrik Mikel (Pardubice) 4,

14. Martin Gavenda (AK Březolupy) 2.

Pozn.: V Březolupech závodilo šestnáct jezdců.

Konečná tabulka MČR jednotlivců 2019:

1. V. Milík 45, 2. E. Krčmář 36, 3. J. Kvěch 32, …6. M. Málek 26, 14. P. Mikel 8, 16. M. Gavenda 5.

Pozn.: Celkem v šampionátu bodovalo devatenáct jezdců.