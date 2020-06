Všechno začalo na tvrdém asfaltovém školním hřišti na sídlišti Východ, kde se denně scházely a trénovaly mladičké házenkářky snad ze všech vchodů místních paneláků.

„Jednou budou holky z Mařatic nejlepší v republice, žádný jiný menší cíl nemáme a ony to už nyní vědí,“ citovala jejich trenéra Antonína Střelce v srpnu roku 1997 regionální média.

Rodiče do házené zapálených děvčat tehdy na jednom z tréninků svými podpisy také stvrdili založení házenkářského klubu HC ITS Uherské Hradiště.

Brzy měl klub více než sto hráček, pořádal dokonale organizované turnaje. Do Hradiště přijížděl házenkářský mládežnický výkvět z Česka, Slovenska a Polska.

Za tři roky se zdánlivě nadnesený výrok trenéra Střelce stal skutečností. Mladší žačky zvítězily na domácím republikovém šampionátu!

Tým HC ITS Uherské Hradiště vstupoval 9. června roku 2000 do turnaje v areálu na sídlišti Východ v roli jednoho z favoritů. V sezoně Střelcovy svěřenkyně vyřadily ze hry házenkářské bašty Olomouce, Zlína, Otrokovic, Veselí nad Moravou i Kunovic.

Ale i ostatní vítězové oblastí - obhájce titulu Sokol Písek, Slavia Praha, DHC Plzeň nebo Baník Most - toužili po medailích.

„Sešla se tam tenkrát spousta kamarádů. Podporovali nás a fandili nám. Hřiště bylo úplně plné, tak pět set lidí. Vzpomínám na to moc ráda. Vyhrát titul s kamarádkami, které vydrží na celý život a mít u toho vrstevníky a kluky, kteří s námi drželi, to bylo něco neuvěřitelného,“ zavzpomínala reprezentantka ČR působící ve Francii Kristýna Mika-Salčáková.

Favorizované týmy vítězily poměrně snadno. Hradišťanky smetly Velké Meziříčí 20:3, Most 13:4, Vrbno pod Pradědem 15:5 a Havlíčkův Brod 17:9.

Poradily si s Plzní 11:5 a po remíze Slavie s Pískem 8:8 mohl rozhodnout poslední sobotní zápas. Při vítězství Písku by titul putoval k Otavě. Děvčata ze sídliště Východ vedla už o čtyři branky.

„Kdybychom inkasovali ještě jednou, byl by to náš konec,“ řekl tehdy trenér Písku Josef Keclík. Zápas skončil remízou 9:9. „Holky nehrály to, co uměly, zalekly se vítězství,“ doplnil ho Antonín Střelec.

Neděle 11. června, 11 hodin. V posledním duelu šampionátu se utkala Slavia Praha a Uherské Hradiště. Remíza by posadila na trůn znovu Sokol Písek.

Vítěz by bral zlato, poražený bronz. Hradišťská děvčata však šla za podpory bubeníků a hlasivek půl tisícovky diváků za ziskem mistrovského titulu. Rozstřílela se nejlepší střelkyně turnaje Iva Dedková (41 branek), bojovaly Veronika Sklenářová, Helena Štěrbová, Kristýna Salčáková, Petra Střelcová, Kristýna Janásová, Kateřina Kudrová, Martina Soukupová, Monika Pavlíčková i další.

Mistrovský titul mladších žaček ročníků 1986-88 po výhře 11:7 otevřel slavnou éru na cestě házenkářského klubu ITS Uherské Hradiště do nejvyšších pater házené v České republice.

„Byl to základ pro naše charakterové vlastnosti, i pro další sportovní kariéru. Začínaly jsme na asfaltovém hřišti, kde jsme sebou třískaly o zem. Byly jsme věčně odřené, ale nikdy nás to neodradilo, dalo nám to tuhý kořínek. To se nám vrátilo v pozdější kariéře a v životě taky, “ zamyslela se reprezentantka ČR Helena Jurka-Štěrbová, která hrála házenou několik let ve Francii.

V dalších letech vybojovaly hradišťské házenkářky další tři mládežnické mistrovské tituly a řadu medailí z mistrovství ČR. V barvách Kunovic v roce 2006 postoupily pod taktovkou Jiřího Zerzáně do česko-slovenské interligy. Trio Štěrbová, Salčáková a Dominika Selucká, která byla na žákovském šampionátu náhradnicí, patřily do základní řady reprezentace na mistrovstvích světa a Evropy.

Reprezentační a interligové dresy Zlína, Olomouce, Veselí nad Moravou stále ještě oblékají hráčky dnes už bývalého HC ITS Uherské Hradiště. Před dvaceti lety se zdálo, že se házenkářky stanou chloubou města. Na jejich medaile a poháry však po dvaceti letech padá prach…

Autor: Vladimír Salčák