Jak se na mistrovství světa na domácí půdě těšíte?

Na šampionát ve Štítné se těším moc. Je to super kopec a takové závody si určitě zaslouží. Před dvěma lety na MS juniorů jsem tu získal čtyři medaile, celá česká výprava celkem 10, tak doufám, že se nám i tentokrát bude dařit. Já už bohužel věkem nejsem junior, ale udělám vše proto, abych pro Česko vybojoval další medaili v závodech té nejvyšší úrovně.

Co říkáte na to, že se MS vrací do Česka po 14 letech?

Za reprezentaci závodním teprve sedmým rokem, takže mi to tak úplně nepřijde. Ale určitě jsem rád a doufám, že se na MS přijde podívat co nejvíce lidí. Tak velká a významná akce se do Česka nevrací každý rok, proto si to diváci určitě nesmí nechat ujít!

Koho považujete za svého největšího soupeře?

Největší soupeř může být počasí, tak snad budeme mít všichni stejné podmínky. Mezi závodníky vybrat nejde, rychlých je tam spousta a další můžou překvapit.

Na jaký úspěch ve své kariéře nejraději vzpomínáte?

Nejlepší vzpomínky mám určitě na finále Světového poháru 2019, když jsem vyhrál křišťálový glóbus, to bylo zatím nejvíc, čeho jsem v dosavadní kariéře dosáhnul.

Jaká disciplína vás baví nejvíc?

Nejraději mám obří slalom – technickou, a zároveň rychlou disciplínu. Právě z obřáku mám i dvě medaile ze dvou předchozích šampionátů, takže mi asi i nejvíc jde.

Jaké jsou vaše ambice na MS, jaký je tvůj cíl?

Nebudu lhát, mým cílem je určitě zlatá medaile. Ale celkově budu moc rád za jakoukoliv barvu. Na startu se sejde celá řada kvalitních závodníků, proto chci zajet co nejlíp to půjde a uvidíme, na co to bude stačit.

Jak jste zatím spokojený s dosavadním průběhem Světového poháru? Čeho bys v něm rád dosáhnul?

Myslím, že moje aktuální výsledky jsou trochu horší, než jaká je realita. Měl jsem trochu smůly, posbíral několik čtvrtých míst, momentálně to stačí na průběžné druhé místo v celkovém hodnocení. Tak snad dopadnu co nejlépe. Vrcholem sezony je pro mě až MS, tak se chci momentálně víc soustředit na to.

Co byste vzkázal lidem, kteří přemýšlejí, zda na MS do Štítné přijet a zafandit?

Ať neváhají a přijdou, protože bude na co koukat! Za Česko se představí celá řada závodníků, a zároveň nebudou chybět ti nejlepší lyžaři světa. Travní lyžování je netradiční a atraktivní sport a rozhodně stojí za to letošní MS zažít.

Autor: Milan Těthal