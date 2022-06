Hned dva cenné kovy urvali uherskohradišťští trojskokani. Z vítězství v dorostenecké kategorii se trochu nečekaně radoval především překážkář a dálkař Šimon Pekař, jenž triumfoval díky závěrečnému pokusu, ve kterém se zlepšil na 14,07 metru.

William Hřib se získal bronz vylepšeným osobním rekordem 13,53 metrů. „Na stupních vítězů tak mohly zazářit hned dva naše krásné červené dresy,“ pochvaloval si předseda Slovácké Slávie Pavel Kunt.

Zlato si z Ostravy přivezl oštěpař Štěpán Šípek. Talentovaný dorostenec zaznamenal slušný výkon 65,04 metru.

V juniorské kategorii se nenechala zahanbit ani oštěpařka Adéla Müllerová. Stejně jako Šípek se pokoušela vyrovnat s nepříjemným proměnlivým větrem, a i když se se jí na ostravském stadionu moc dobře nehází, šestým pokusem se zlepšila na 46,11 metru a udržela druhé místo hned za svou největší soupeřkou a kamarádkou Petrou Sičakovou.

Další stříbrnou medaili urval z dálkařského sektoru dorostenec Petr Meindlschmid.

„Mládežnické mistráky byly přehlídkou nejlepších posledních dvou pokusů. Peťa si vylepšil svůj výkon až v páté sérii a pokořil o šest centimetrů magickou sedmimetrovou hranici. Ještě před slavnostním vyhlašováním řešil, že skočil málo, ale s jeho vytížením ve fotbalové reprezentaci a atletickými tréninky jednou za týden můžeme jen smeknout,“ prohlásil Kunt.

V Ostravě se představilo celkem čtrnáct atletů ze Slovácka a žádný z nich nezklamal. Nejblíže k medailovým umístěním měla Karolína Mitanová, která na dvoustovce a čtvrtce obsadila shodně nepopulární čtvrtá místa. „V závodě na čtyři sta metrů si zaběhla letošní nejlepší výkon a na dvoustovce posunula svůj osobní rekord na 24,60 sekundy, přesto Káju brambory mrzely,“ uvedl Kunt.

Dorostenka Tereza Fusková parádně postoupila do nejlepší osmičky v běhu na 800 metrů svým nejhodnotnějším letošním časem 2:20,75 minuty, ve finále skončila rovněž čtvrtá.

Skokanka Jana Polášková se probojovala do finále obou svých nejsilnějších disciplín. V dálce brala páté místo a stejnou pozici obsadila také v trojskokanském sektoru, kde si vylepšila letošní nejlepší výkon na 11,84 metru.

Petr Bachan proklouzl do finále běhu na 400 metrů a mezi ostatními juniory doběhl na sedmém místě. Radim Eliáš se potýkal s technikou a šestikilové kladivo poslal „jen“ do vzdálenosti 44,49 metru, což mu vyneslo dvanácté místo. Vrhačka Viktorie Stašková nastoupila do tří disciplín.

Nejméně se jí povedl disk – výkon těsně za 31 metru stačil na dvanáctou pozici. Náladu si zvedla v kladivu, kde 50,90 metru znamenalo zlepšení nejlepšího letošního výkonu a celkové šesté místo. Ještě lepšího výsledku dosáhla Stašková ve vrhu koulí. Tříkilové nářadí poslala na značku 13,78 metru, což jí přineslo vylepšený osobní rekord a páté místo.

„Závody byly pro oddíl úspěšné, výkony v mnoha případech výborné a trenéři i závodníci tak mohli být spokojení. Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným za skvělou reprezentaci hradišťské atletiky a popřát do druhé poloviny sezóny dobrou formu,“ dodal Kunt.