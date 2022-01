„Tým se po vlastní ose vydal domů hned v neděli po závodě. Já s navigátorem Petrem jsme domů letěli. Petr do Prahy, já do Vídně, kde už na mě čekali brácha a kamarád, se kterými jsme se pak autem vydali domů. Byla to zábavná cesta domů,“ popsal výpravu, která vzhledem k úspěchu bylo o něco delší, než normálně.

„Ale žádné bujaré oslavy se rozhodně nekonaly! Po jednom skvělém výsledku sezona nekončí, naopak. Stále je před námi hromada práce, rozhodně nechceme usnout na vavřínech! Jsem rád za všechny gratulace od partnerů, fanoušků a nejbližších, ale jedeme dál a musíme být na další závod připravení,“ je odhodlán 22letý pilot Fordu Fiesta R5 z Fryštáku, jenž ale na rozdíl od konkurence nejede s tovární podporou. „Nějaká spolupráce s Fordem funguje, ale jedeme v našem autě a podporou našich sponzorů a partnerů, za což jim patří velký dík,“ zopakoval sympatický a skromný talentovaný závodník.

S odstupem času, jaký byl Rally Monte Carlo závod?

Jeden z nejtěžších na světě, o čemž svědčí neskutečně vysoké procento odstoupivších posádek. Určitě jsme mohli jet na některých erzetách rychleji, ale protože závod byl hodně dlouhý, vyplatila se sázka na konzistentní jízdu, kdy jsme si vyloženě hlídali těžká místa! Protože jsem tam jel poprvé, vyloženě jsem se s tratí seznamoval, zbytečně neriskoval, stejně jako se snažil postupem času v rámci možností a rozumu zrychlovat. O to větší radost mám, že se nám na dvou měřených úsecích podařilo dojet v naší kategorii druzí a jednu erzetu (13.) Saint-Geniez vyhrát! Závod byl každopádně velmi dlouhý a náročný.

Byl to nejnáročnější podnik ve vaší kariéře?

Španělsko bylo loni podobné, tady se jelo v ještě vyšším tempu. Monte Carlo bylo plné zatáček, kde se střídaly různé povrchy, i na posoleném asfaltu to hodně klouzalo! Byla to opravdu jedna velká vysoká škola. (smích)

Ruku na srdce – nemrzí vás, že jste těsně neudrželi 8. místo celkově?

Takové umístění by bylo snové, ale bojovat s mým vozem R5 s WRCéčky nešlo. Držet s nimi krok, to bych se musel zabít. A my naopak na posledním úseku vsadili na jistotu, abychom dojeli a viděli cílovou rampu.

Dá se zaútočit na Mikkelsena?

V Monte Carlu to bylo opravdu těžké, když tento závod jel už poněkolikáté a protože bydlí v Monaku, téměř všechny zkoušky zná. Do budoucna ale věřím, že jej bude možné porazit, jsou erzety, kde dokáži být rychlejší než Andreas. Jen na něj se určitě neupínám.

Kdo tedy budou letos vaši největší konkurenti?

Bude jich hodně. Řada špičkových pilotů v Monte Carlu nestartovala, někteří se představí ve Švédsku.

Jak si tedy nyní nejlépe odpočinete?

Není úplně potřeba! Jeden den volna potřebný na regeneraci mi úplně stačil, cítím se parádně. Každopádně už v úterý si půjdu zaběhat a odpoledne do posilovny. Musím se udržovat v kondici.

Jaký další závod vás nyní čeká?

Další závod MS ve Švédsku vynecháváme, na start se opět postavíme v Chorvatsku. Do té doby bychom nějaké podniky měli jet, ale protože nejsou jsou potvrzeny, nemohu o nich mluvit.

Na co se tedy letos zaměříte jako tým?

Prioritní je start v seriálu MS kategorie WRC2. Odjet bychom měli sedm závodů, kde bychom chtěli bojovat o přední příčky v klání juniorů, ale i absolutním pořadí. Žádné konkrétní cíle si však nedáváme, tuto sezonu bereme jako seznamovací, kdy se vždy budeme snažit především dojet. Z vybraných podniků absolvujeme jen ty na evropském kontinentu, na šotolině a asfaltu. Ty za mořem jsou hrozně nákladné a není v našich silách se do nich pouštět.

Český šampionát tedy vypouštíte?

Úplně, priorita je jasně daná – MS! Barum Rally si ujít nenecháme, ale určitě neabsolvujeme celý český mistrák. Které podniky a kolik jich letos bude, ukáží až příští měsíce.

Ve světle posledního výsledku, dal jste si konkrétní cíl pro sezonu? Umístění na stupních vítězů?

(úsměv). Nechceme se svazovat konkrétním cílem. Hlavní bude dojíždět závody a sbírat zkušenosti.

Jak funguje spolupráce s novým navigátorem Petrem Těšínským?

Na výbornou. Spolu jsme absolvovali dva testy a třebaže na Monte Carlo to bylo skrze složitost a různorodost tratí náročnější, sedli jsme si dobře. Samozřejmě na vylepšení spolupráce pracujeme, chvíli bude trvat, než to bude jako s Jindřiškou. S tou jsem jezdil tři roky, vyrůstal jsem s ní z pomalého do rychlého auta.

Fryštácký pilot Erik Cais s navigátorem Petrem Těšínským na Rally Monte Carlo dosáhli ve voze Fordu Fiesta R5 na skvělý výsledek - v absolutním pořadí dojeli devátí, v kategorii WRC2 skončili stříbrní a ovládli juniorskou kategori.Zdroj: Vandraq Studia