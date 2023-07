Třiadvacetiletý Jiří Zalubil spolu s o dva roky mladším Jiřím Minaříkem na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice dominovali na deblkanoi ve své čtvrteční rozjížďce na pětistovce, když zvítězili s náskokem 1,96 vteřiny a potvrdili, že budou spolu s vítězi druhé a třetí rozjížďky - Španěly a Brazilci horkými kandidáty na světový titul.

„Přímý postup jsme určitě měli v plánu, protože jsme si chtěli ušetřit jednu jízdu navíc,“ těšilo Jiřího Zalubila.

Páteční program závodníků Ostrožské Noév Vsi na MS 2023:

Lukáš Hrábek, Lukáš Souček, Ondřej Prchlík, Robert Knoška, Finále K4 junioři 500m - 10:58

Kamila Šímová - Klára Studničková, Finále C2 juniorky 500m - 11:22

Klára Studničková, Rozjížďka C1 juniorky 200m - 14:42

„Jsme spokojení. Myslím, že nám to vyšlo tak, jak jsme chtěli. Drželi jsme tempo až do 350, 380 metrů, potom jsme zvedli na poslední stovku. Už jsme byli tak odjetí od Poláků, kteří byli za námi druzí, že to byla taková docela pohodová jízda. Jířa mi sám říkal, že po asi padesáti metrech, když viděl, že se dereme dopředu, tak byl docela v pohodě a v klidu. Jelo se nám dobře, čas nebyl úplně špatný, ale určitě ve finále ty ostatní posádky pojedou taky hodně dobře, takže se zatím nemůžeme radovat. Chceme dojít do finále s pokorou a s respektem vůči soupeřům a pokusíme se podat co nejlepší výkon. Uvidíme, co z toho vypadne,“ dodal Zalubil.

Junioři Ondřej Prchlík spolu s Lukášem Součkem obsadili ve čtvrteční rozjížďce třetí místo a odpoledne se pokusili prosadit mezi nejrychlejší tři lodě prvního semifinále, a to se jim podařilo, což českou loď posunulo do sobotního klání o medaile!

Český deblkajak protnul cíl za slovenskou a polskou lodí třetí, dvě desetinky před dotírajícími Turky.

Ostrožská Nová Ves tak dosáhla v Dolomitech již na čtvrtou finálovou účast na mimořádně úspěšném světovém šampionátu. Ostatně české reprezentaci se v italském Auronzu s významnou podporou příznivců stále nebývale daří a přidává další postupová místa.

Parádní zprávy z Dolomit. Prchlík a Studničková pojedou v pátek na MS o medaili

V pátek se na jezeře Santa Caterina rozhodne o první medailistech. Ve finále A se představí jedenáct českých lodí.

Odpolední program také nabídne poslední rozjížďky na pětistovce a dvoustovce.