Svůj tým už vidí v Evropě, což taky nahlas křičeli. „Poslouchá se to hezky, ale furt jsme nohama na zemi. Pořád se musíme soustředit hlavně na naši soutěž, což je třetí liga, kde se nám momentálně vůbec nedaří,“ připomíná.

Broďané jsou po osmi odehraných kolech s šesti body předposlední. Po víkendu ale dostali nový impulz. Trenér Miroslav Ondrůšek po debaklu 0:4 s Hlubinou rezignoval, týmu se ujal Martin Onda, jenž tým v minulosti dvakrát vedl a s ČSK slavil postup do třetí ligy.

„Něco nám naznačili, ale nečekali jsme, že by mohlo něco takového nastat. S příchodem kouče Ondy se některé věci uklidnily, ale furt musíme pracovat,“ ví dobře.

Fotbalisté Uherského Brodu vyřadili Prostějov | Video: Libor Kopl

Změna trenéra Broďany nakopla. Po víkendové porážce se rychle otřepali a v poháru slavili nečekaný úspěch.

K postupu v MOL Cupu připsal i Sedláček, který ve 45. minutě dorazil do sítě střelu Lukáše Šipoše a srovnal na 1:1. „Jsem nesmírně šťastný, že mi to tam padlo,“ radoval se.

I když se zdálo, že by mohlo jít o ofsajd, praporek asistenta rozhodčího Pochylého zůstal dole, sudí Volek tak gól uznal.

„Trošku jsem se lekl, když šel pomezní ke středové čáře, byl jsem rád a začal slavit,“ popisuje.

Šestadvacetiletý univerzál skóroval v dresu ČSK poprvé od listopadu 2022, kdy se trefil v MSFL proti Znojmu.

Potom byl chvíli v Rakousku, hostoval v Boršicích, ale od léta je zpátky v mateřském klubu.

Na startu sezony ale až tolik šancí nedostával. Doteď odehrál ve třetí lize jen 122 minut.

Proti Prostějovu dostal na hrotu útoku přednost před Votavou a počínal si velmi slušně.

„Trenér Onda říkal, že dostanou šanci hlavně méně vytížení hráče. Byl jsem moc rád, že jsem mohl nastoupit. Utkání jsem si užil. Hlavní bylo, že to vyšlo,“ zářil.

Broďané až na úvodních dvacet minut sehráli s Prostějovem vyrovnanou partii, celkově si vytvořili víc vyložených šancí.

Hanáci hrozili jenom po standardních situacích nebo po střelách z dálky.

„Měli jsme stanovenou taktiku, které jsme se drželi. To, co nám trenír naordinoval, jsme s kluky plnili. Věděli jsme, co od soupeře čekat. Výhra je důležitý odraz do naší soutěže,“ vnímá.

Potvrdit úterní úspěch nebude jednoduché. Kór, když slovácký celek jede v sobotu brzy ráno do Třince. Slezané patří mezi spolufavority, hlavní kandidáty na postup do druhé ligy. Tuto roli zatím naplňuje. Společně s Uničovem a Kroměříží vládne MSFL.

Závěr pohárového utkání ČSK Uherský Brod - Prostějov | Video: Libor Kopl

„Uspět v Třinci bude velice těžké. Teď si nemůžeme myslet, že budeme každého porážet. Musíme zůstat nohama na zemi a furt makat na sto procent,“ ví dobře.

Odměnou jim může být další pohárový šlágr. Do královského města může dorazit ještě zvučnější protivník. „Já bych si přál Spartu,“ vyznává se.

Pokud mu vyjde přání, bude na Orelském stadionu víc lidí než na Strání.