Uherské Hradiště – Od letošní sezony se v Uherském Hradišti hraje 2. florbalová liga žen. FbK Orel si už dokonce v náročné soutěži odbyl premiéru. Přestože na úvodním turnaji Hradišťanky prohrály oba zápasy, zkušenější soupeřky pořádně potrápily.

Ilustrační foto - florbal. | Foto: Deník

„V posledních třech letech jsme hráli Orelskou florbalovou ligu juniorek. V týmu byla obrovská chuť hrát kvalitní soutěž, v předešlých ročnících jsme ale bohužel disponovali malou členskou základnou. To se teď změnilo, a proto vedení Jednoty Orel Uherské Hradiště, k obrovské radosti hráček, vyslyšelo jejich přání a přihlásilo družstvo do druhé ligy žen,“ uvedl trenér Tomáš Peprníček.

Druhá liga by podle něj měla zvednout úroveň dívčích týmů a hlavně dát příležitost hráčkám hrát registrovanou soutěž žen, která v Hradišti dosud chyběla. V současné době klub eviduje okolo dvaceti hráček. „A děvčat stále přibývá, ať už do řad juniorek nebo žen. Přišla k nám i čtveřice děvčat z Orla Uherský Brod, které přijaly naši nabídku. Jmenovitě jsou to Denisa Šobáňová, Nina Šůstková, Frederika Klčová a brankářka Michaela Sedlačíková,“ prozradil trenér. Družstvo ovšem postihly i dva odchody. V konkurenčním 1. AC Uherských Brod zůstává asi nejzkušenější hráčka Michaela Pospěchová a k ní přibyla ještě kapitánka Jana Frýzová.

V průběhu srpna proběhla letní příprava na zlepšení fyzické kondice, přípravné zápasy a letní turnaje. „Cílem týmu bude co nejlepší umístění v soutěži a založení mladší kategorie startující v ČfbU,“ plánuje Peprníček.

Jeho svěřenkyně sice vstoupily do druholigové soutěže dvěma porážkami, ty však byly jen velmi těsné. Na turnaji v Dubňanech Hradišťanky nejprve podlehly v derby 1. AC Uherský Brod 1:2, utkání s Bulldogs Brno pak skončilo 2:3. Všechny branky FbK vstřelila Romana Lidiaková. Další turnaj je na programu 16. října v Morkovicích, v domácím prostředí se hradišťské florbalistky představí 12. listopadu (ve sportovní hale v Kunovicích) a 24. března (ve sportovní hale v Hluku).

Kádr žen: Kateřina Novotná, Romana Lidiaková, Petra Bartošová, Nina Šůstková, Denisa Šobáňová, Frederika Klčová, Zuzana Milisová, Monika Kovaříková, Veronika Sedlářová, Eliška Fišerová, Veronika Maňáková, Barbora Ilčíková, brankářky Jitka Omelková a Michaela Sedlačíková.

FbK Orel Uherské Hradiště bude startovat také v Orelské florbalové lize juniorek, kde budou nastupovat především mladší z děvčat. Ve stálém kádru je zatím sedm hráček. Hradišťské juniorky se budou utkávat s Boskovicemi, Dolními Bojanovicemi, Těšany, Hranicemi, Bohunicemi, Uherským Brodem, Znojmem.

Kádr juniorek: Alžběta Němcová, Nikola Odlerová, Aneta Crlová, Petra Bartošová, Monika Kovaříková, Kateřina Novotná a brankářka Jitka Omelková.