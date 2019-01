Další důležitý zápas čeká v pátek prvoligové futsalisty Bazooky Uherské Hradiště. Slovácké mužstvo se utká s Libercem. Utkání v Městské sportovní hale začíná v tradičním čase ve 20 hodin. V duelu domácím půjde o upevnění pozice v tabulce, která jim zajistí postup do play off.

,,Liberec je stejně jako my nováčkem první ligy. V minulé sezoně Severočeši vyhráli Superpohár druhých lig. Jejich kádr je složený z aktivních fotbalistů, kteří přípravu a zápasy v halách pravidelně střídají se sportovním působením na zelených trávnících. Klub zejména v mládežnických kategoriích výhodně spolupracuje s prvoligovým fotbalovým Slovanem Liberec,“ představil pátečního soupeře uherskohradišťský trenér Jaroslav Hastík.

Ten ještě ví, že největší síla Liberce spočívá ve zdravém týmovém duchu a v enormním nadšení celého mužstva.

,,Nic na tom nemění ani vysoké porážky od Chrudimi, pražské Sparty a Slavie Praha. Liberec ve všech zápasech sází na bojovnost, nasazení a důraz v osobních soubojích. Výrazně za ostatními celky nezaostává ani po technické či taktické stránce. Úspěšný bývá i v ofenzívě. Jeho největšími oporami jsou jeden z nejlepších gólmanů v první lize Dominik Vogt, v defenzívě pak kapitán Pavel Bína a před naší brankou si musíme dávat pozor na kanonýra Milana Soukupa a na další střelce Pavla Bernáta, Aleše Benka a Matyáše Kazdu“ uvědomuje si Hastík.

Domácí kouč má Severočechy dobře přečtené a tomu přizpůsobí taktiku.

,,Naše šance na dobrý, nejlépe tříbodový výsledek, spočívá v překvapivých rychlých protiútocích. Hlavně pak v jejich efektivním zakončení. Určitě se budeme chtít prosadit i ze standardních situací. Nesmíme se ovšem nechat strhnout do přemíry osobních soubojů. V nich je liberecký kolektiv hodně silný. Vyhýbat se jim ale nebudeme. To by se nám totiž nemuselo vyplatit,“ těší se na další prvoligový duel první muž futsalové lavičky slováckého celku.

Na podzim Uherské Hradiště v Liberci remízovalo 5:5.

,,Tenkrát proti nám ve druhém poločase polský rozhodčí nařídil pět desetimetrových penalt. Domácí ale proměnili jenom jednu,“ zavzpomínal ještě na raritu v prvním vzájemném zápase Jaroslav Hastík.