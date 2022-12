„Prostor dostali i ti, kteří se nevěnují aerobiku závodně. Byla pro ně připravena kategorie hobby,“ upozorňuje trenérka pořádající sportovní akademie B2M Bohdana Krystková.

I když se sportu s názvem aerobik věnují především děvčata, tak pánské zastoupení bylo v lektorech jednotlivých kategoriích i porotě. „Martin Hložek, zkušený závodník, trenér, stínový rozhodčí českého svazu aerobiku a fitness FISAF.CZ, lektoroval kategorii kids, Roman Ondrášek jako instruktor aerobiku, tanečních a body and mind forem, člen školícího teamu organizace FACE (Fitness and Aerobics Czech Education), majitel studia My Fit Brno, lektoroval kategorie nejstarší Junior a Senior,“ informuje Krystková.

V porotě mělo pánské zastoupení v trenérovi Krystianu Olaszovi, jenž se věnuje závodnímu komerčního aerobiku, fitness aerobiku a sportovního aerobiku v Aerobic Centrum Kyjov.

Rovněž působí jako stínový rozhodčí českého svazu aerobiku a fitness FISAF.CZ pro III a II výkonnostní třídy. „Takže chlapci, tento sport není jenom pro dívky. Je zde velká náročnost na kondiční přípravu, sílu svalových skupin a výkon ve vysoké tepové frekvenci. Všem zúčastněným organizacím,jednotlivcům velmi děkujeme. Vítězům blahopřejeme,“ dodává Krystková.

V domácím prostředí se dařilo především závodnicím pořádající sportovní akademie B2M, vítězství slavily Tereza Hoffová, Tereza Fišerová, Klaudie Kauf, Valerie Ulčíková a Kateřina Lažková. V dalších kategoriích uspěly členky oddílů z Otrokovic, Tlumačova, Zlína a Ostravy či Prostějova.