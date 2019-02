,,Mělník je klub s dlouhou tradicí. Byl založený už v roce 1992. Z nižších soutěží se postupně propracovával až do té nejvyšší. První ligu si poprvé zahrál v sezoně 2008 – 2009 a letos ji s určitými přestávkami hraje už popáté.

Většinou se sice umístí na spodních patrech tabulky, ovšem v součastném období je už zdatným soupeřem s ambicemi na postup do play off. Nepříjemný je však hlavně v domácím prostředí, kde mu výrazně pomáhá bouřlivá divácká kulisa,“ představil středočeské mužstvo domácí kouč Jaroslav Hastík.

Ten přidal i další poznatky. ,,Hosté předvádí silový i technický futsal. Mužstvo vedené mladým trenérem Jakubem Němcem má totiž pro tento herní styl vhodné typy zajímavých a kvalitních hráčů. Největší oporou je elegantní technik Jiří Vokoun mající už zkušenosti i z pobytu v reprezentačním áčku. Jejich další tahoun Dominik Zdržálek se na podzim vážně zranil a jeho start v Uherském Hradišti je proto nepravděpodobný.

Atraktivní ofenzivní hvězdou je ovšem ještě bombarďák Josef Gabčo. Ten si v letošní sezoně už připsal tři hattricky. Z toho jeden na začátku října proti Bazooce. Tím středočeskému celku na domácí ploše výrazným způsobem pomohl k výhře nad námi 6:5,“ zavzpomínal na první vzájemný duel první muž uherskohradišťské lavičky.

Tým ze Slovácka proto chce porážku hostům vrátit. ,,Předchozí dva domácí zápasy proti České Lípě a Liberci jsme nezvládli. Víc než ztráta bodů mě ale mrzí celkový stav v klubu, do kterého jsme se vlastním přičiněním dostali. Ovšem i bez několika opor chceme proti Mělníku náš další propad zastavit. Nebude to však jednoduché utkání. V duelu zvítězí ten, kdo dá do zápasu větší srdce,“ touží v pátek po tříbodovém zisku Jaroslav Hastík.