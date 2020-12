Pětatřicetiletá vytrvalkyně z Valašských Klobouk má také se skvělým vytrvalcem manželem Milanem 3 děti. Šestiletou Alici, tříletou Grétu a Oskara, kterému je 10 měsíců. Letošní Vánoce proto budou u Zvonků tradičné hodně veselé.

,,Vánoční přípravy u nás vždy začínají na začátku adventu. Vyzdobíme dům a balkon. Poté postupně u holek začíná ,,vydírání“ ve stylu, že když si neuklidí pokoj, tak nepřijde Ježíšek, protože do takového nepořádku on nechodí. Prvním varováním bývá Mikuláš a čerti,“ prozradila Silvie Zvonková.

Dárky vybírá společně s manželem Milanem. Hlavní nákupčí je ale ona, protože nákup dárků je její slabost.

,,Některým dárkům jako křehká žena těžko odolávám. Ježíšek je ale musí rozdělit rovným dílem. Někdy je to ovšem těžká matematika. Děti jsou však malé, proto je potěší všechno. Alice je milovnice koní, Gréta koček a Oskar aut a celkově technických věcí. Holky také letos prosí o dětská malovátka. Ovšem já jsem jim vysvětlila, že to vyřeší až Ježíšek,“ řeší s úsměvem hlavní vánoční starosti Zvonková.

Nákup dárků je pro ni první příjemnou přípravou na Štědrý den.

,,Štědrý den v posledních letech pro mě a Milana začíná brzkým ranním závodem ve Štítné nad Vláří, který pořádá rodina Martinátová. Po Běhu Štědrým ránem se doma s dětmi díváme v televizi na pohádky. Odpoledne se pak vrhnu na přípravu večeře. Na večeři nesmí chybět houbová polévka, bramborový salát a losos. Milan má však svoje tradiční chutě. Takže si od maminky přiveze rybí polévku a smaženého kapra a s Alicí jim pak večer dlouho trvá, než tradiční českou vánoční večeři sní. Po večeři má Milan na starost nastavit zvonění Ježíška. Po zvonění nastane magický okamžik rozbalování dárků a to mě vždy dojme. Potom k nám přijde rodina a začíná druhá fáze rozbalování dárků. Dříve jsem se ještě v kostele ve Valašských Kloboukách zúčastňovala půlnoční mše. Buď jako varhanice, nebo jako zpěvačka. Letos to ale ještě vynechám. Musím počkat, až děti povyrostou,“ popsala podrobně, jak to na Štědrý den u Zvonků chodí Silvie Zvonková.

Ti mají doma letos postaráno ještě o jeden další ,,příjemný problém“.

,,Nevím, jak zabavíme desetiměsíčního Oskara. Ten chvíli neposedí, protože chce pořád chodit. Proto se obávám, že to bude letos pořádná bojovka,“ uvědomuje si s nadsázkou Zvonková.

Matka, bikerka, atletka, varhanice a zpěvačka z Valašských Klobouk žádný vysněný dárek nemá. Potěší ji, jako většinu dospělých lidí radost druhých. Nad dárky pro své blízké, které jim udělají radost, ale přemýšlí celý rok.

,,U stromečku je vždy kouzelný moment vybalení a následné překvapení, co se za dárky skrývá. Také se mi líbí, jak se Milan vždy

na oko rozzlobí, že jsem to zase přehnala,“ těší se na rozbalování dárků Silvie Zvonková.

Sama dostává tradiční ženské dárky. V posledních letech ale mezi nimi nechybí i zaplacené startovné na různé závody. Jednou dostala dárek z Pařížské i s monogramem.

Vzorná matka a manželka se ovšem i ve vánočním období udržuje v kondici. S Milanem vlastní vyhlášené a vyhledávané valašskokloboucké fítko. Jak to ale bude letos, neví. Vláda totiž na konci roku lidem omezila sportovní aktivity.

,,Fítko míváme přes vánoční svátky otevřené. V něm bývají speciální prodloužené lekce. S Milanem také pravidelně závodíme ve Štěpánském běhu a Silvestrovském běhu ve Zlíně. Takže není čas na nějaké přejídání cukrovím. A kdyby snad ano, tak nás prožene Oskar,“ uzavřela nahlédnutí do vánočního rodinného soukromí Silvie Zvonková.