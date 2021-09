​ Další umístnění: Josef Hůsek (10.místo K2 junioři a 18.místo K1 junioři), Nikola Balcarová (10.místo K2 dorostenky a 19.místo K1 dorostenky), Tereza Galušková (11.místo mK1 benjamínky C 2km a 15.místo K2 benjamínky BC 2km), Erik Vymazal (12.místo mK1 benjamínci B 2km), Václav Rolenc (13.místo mK1 benjamínci A 2km), Jiří Uvíra (16.místo mK1 benjamínci A 2km), Tomáš Cmol (17.místo C1 žáci starší), Eliška Bočková (18.místo K2 žačky a 20.místo K1 žačky), Amálie Červenáková (18.místo K1 žačky starší), Richard Podráský (19.místo K1 dorostenci), Vojtěch Tischer-Matyáš Galuška (20.místo K2 žáci), Johana Němčická (21.místo K1 žačky starší), Klára Stloukalová (21.místo mK1 benjamínky A 2km), Erik Vymazal-Radim Pojezný (21.místo K2 benjamínci BC 2km), Johana Němčická-Amálie Červenáková (22.místo K2 žačky), Jindřich Daněk (24.místo K1 junioři), Matyáš Galuška (26.místo K1 žáci mladší), Jan Trojek (29.místo K1 žáci starší)

Příjemného teplého počasí využila na začátku školního roku základní škola Uherský Ostroh a se školáky vyrazila do areálu loděnice, kde si chlapci a děvčata vyzkoušeli pádlování na minikajaku, turistické kanoi i dračí lodi, tak jako na sklonku předcházejícího školního roku. Každý, kdo zvládl jízdu na minikajaku si odvezl svoji první medaili.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.