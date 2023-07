Šedesát hráčů a hráček se v úterý odpoledne tísnilo v Česká zbrojovka Aréna na Masarykově náměstí v Uherském Hradiště, kde se uskutečnil další turnaj v plážovém pétanque s názvem Sahara Open. O vítězství se utkalo dvacet týmů, víc jich být ani nemohlo.

Sahara Open 2023 | Video: Libor Kopl

„Je to skvělé. Po strašně dlouhé době je tady dvacet mužstev, což tady dlouho nebylo. Jsou tady známé tváře i úplní nováčci. Je vidět, že to všechny baví. Nikdo nemá nic jistého,“ hlásil Vojtěch Johaník, několikanásobný vítěz klání, které je součástí Slováckého léta.

Každá trojice odehrála třináct zápasů, důležitý byl každý hod. Letošní klání bylo nesmírně vyrovnané.

Nic jistého neměli ani zkušení borci a členové spolupořádajícího klubu Stříbrné kule Buchlovice Karel Hikl, Jiří Sonntag nebo Petr Kamenický, kterým se postavili nejen obvyklí soupeři, ale i úplní nováčci.

Vůbec poprvé se na Sahara Open představil fotbalista Nedachlebic Pavel Hubáček. „Bylo to pro mě něco nového,“ přiznal bez mučení rodák z Březolup. „Chvilku jsme nevěděli o co jde, ale soupeři nám vysvětlili pravidla a způsob hry, pak jsme se zlepšili. I když jsme nevyhráli, smůla ve hře, štěstí v lásce,“ uvedl s úsměvem Hubáček.

Díky sponzoringu Baru 7 neměl s parťáky problémy s pitným režimem.

Turnaj si užil i fotbalista Kunovic Daniel Flek, který hrál na Slováckém létě už počtvrté.

„Pro mě je to s kluky takové zpestření. Hraji jednou za rok. Jdeme se pobavit, udělat si žízeň. Tady na tom písku je to takové specifické,“ říká Flek.

V silné konkurenci to měl se spoluhráči složité. „Většina soupeřů to hraje pravidelně, kdežto my se přišli jenom zúčastnit, užít si to,“ přiznal s úsměvem.

Premiéru na turnaji v pétanque si odbyl Vojtěch Poledník, který do Uherského Hradiště dorazil s přáteli hlavně kvůli volejbalu. V pondělí večer absolvoval noční turnaj, ve středu jej zase čeká Český pohár, ale ani ve volnu se před sluníčkem neschovával a úterní odpoledne strávil na Masarykově náměstí.

„Chodíme trénovat do Riegrových sadů v Praze. Toto je náš první oficiální turnaj. Na jednom jsme se byli podívat. Celkem se nám dařilo, takže jsme si to užili,“ uvedl Poledník.

Podle něj je u pétanque větší adrenalin než u volejbalu. „Bojíme se, že nás trefí koule, ale beach je zase trošku rychlejší,“ srovnal s úsměvem oba sporty.

Sahara Open 2023 nakonec ovládli Žraloci, za které hrál Jiří Sontag s Karlem Řihákem a Miroslavem Horákem.

Druhý byl Dědek Team v sestavě s Jaroslavem Janíkem, Bronislavem Bartoníčkem a Karlem Hiklem, bronz brali Pardálové.