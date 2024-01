Janča v turnaji obhájil první příčku z roku 2019, 2021 a 2022.

,,Turnaj sledovala spousta diváků. Zúčastnilo se ho 8 nominovaných hráčů, kteří jsou buď odchovanci, nebo současní reprezentanti Dolního Němčí. Kvůli pracovním povinnostem se ale turnaje nezúčastnil Ivo Mikulec, nehrál ani zraněný Karel Orlovský. Ty nahradili Josef Kolísek a Ondřej Kučera,“ vysvětlil turnajová kritéria jeden z pořadatelů Luděk Jančář.

V Dolním Němčí byla k vidění spousta dlouhých pohledných zápasů.

Skupina A ve složení Janča, Jančář, Smetana a Kolísek se vyvíjela podle papírových předpokladů a bez překvapení. Do semifinále z ní postoupili Miroslav Janča a Luděk Jančář. Ve skupině B, v níž hráli Uher, Žmolík, Brázdil a Kučera už to tak jednoznačné nebylo. V ní se odehrála spousta pětisetových zápasů. Nakonec do vyřazovacích soubojů postoupili Lukáš Žmolík a Antonín Uher.