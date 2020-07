„Spíše než vítězství ale budeme s kluky zapíjet to narození,“ usmíval se v cíli zkušený pětatřicetiletý závodník, který se brzy stane dvojnásobným otcem.

Ještě před životním okamžikem si ale připsal další sportovní úspěch, když se stal premiérovým vítězem závodu horských kol, který se jel v rámci Slováckého léta vůbec poprvé.

„Jsem zvyklý spíš na delší tratě, ale v tom horku je závodní tempo vždycky náročné. Hodnotím to kladně, byl to pro mě dobrý trénink,“ pochvaloval si Trtek.

Okolí Parku Rochus v Uherském Hradišti si s kamarády projel už před dvěma týdny, aby věděl, co ho v závodě čeká.

„Trat není nejtěžší, ale je hezká. Není na ní žádné velké stoupání. Je to spíš mírné a rychlé,“ popisuje.

O tom, že se postaví na start, se definitivně rozhodl až před víkendem.

„Jelikož osmého července máme termín porodu, nevěděl jsem, co bude. Nijak jsem to neplánoval. V pátek to vypadalo, že rodit nebudeme, takže jsme se s manželkou dohodli, že budu tady startovat,“ líčí.

„Jsme z Nivnice, do Hradiště to máme kousek, navíc do porodnice to máme z Rochusu máme ještě mnohem blíž,“ usmíval se.

První kolo zvládl pod půlhodiny, v dalších dvou už byl pomalejší. Trtek měl náskok, takže nikam nespěchal.

„Nejsem žádný mistr, ale snažím se závodit na dobrých závodech, protože právě na nich sbírám zkušenosti. Vždycky je lepší, když s někým soupeřím, než když jedu sám,“ říká.

„Tady jsem si mohl vedení kontrolovat. Nebylo potřebovat jet úplně rychle,“ přidává.

Druhého Bulejka porazil o tři minuty, třetí Peprný zaostal za vítězem o více než pět minut. „J8 ale nejedu na výsledky, ale proto, že mě to baví,“ tvrdí.

Letos skončil druhý na silnici v Žeravicích, jinak kvůli pandemii koronaviru moc jiných závodů neabsolvoval.

Do povědomí fanoušků se dostal i díky akci Everesting. S pokusy zdolat na bicyklu na některém z kopců nadmořskou výšku nejvyšší hory světa Mt. Everestu 8848 metrů se na jaře roztrhl pytel. Kromě olympijského vítěze Kulhavého to zvládl třeba i Trtek.

„Jezdili jsme z Komně na Mikulčin Vrch. Abych splnil potřebné metry, musel jsem to urazit jednadvacetkrát,“ říká.

Nadšený sportovec z Nivnice začal společně s kolegy v pět ráno, když v devět večer končil, měl v nohách neuvěřitelných tři sta kilometrů, při kterých nastoupal 8942 metrů.

„Musel jsem to zvládnout, abych byl zapsaný v síni slávy Everestingu. Zatím to splnilo asi čtyři tisíce lidí na světě,“ uvedl.

Jedním z nich je právě Trtek. Další borci ze Slovácka, kteří startovali s ním, to ovšem postupně vzdali.

„Začalo nás víc, ale při čtrnáctém výjezdu odpadl i poslední parťák. Chvíli to bylo na hlavu, ale zachránil mě kamarád, který se mnou poslední tři cesty na Mikulčin vrch absolvoval v autě a vykládal si se mnou,“ popisuje s úsměvem.

Cyklistice se může věnovat i díky velké podpoře manželky. „Díky ní je všechno klidnější,“ přiznává.

„Máme jednoho syna, teď čekáme holku a vždycky je potřeba, aby rodina chápala, že bez tréninku prostě závodit nejde,“ zakončuje podívání Trtek.