Uherské Hradiště – Další úspěchy sbírali veslaři uherskohradišťského klubu VK Morávia. Dařilo se jim na tradičních pražských Primátorkách i na závodech olympijských nadějí v Maďarsku.

OSMIVESLICE. Marek Šimoník (4. zprava) si na Primátorkách dojel pro druhé místo. | Foto: veslovani-uh.cz

Letos se jel už 98. ročník Primátorek. VK Morávia na nich měl pětinásobné zastoupení. Jako první do bojů zasáhl dorostenec Marek Šimoník, který spolu s veslaři z Otrokovic a Olomouce zasedl do osmy. „Bezchybná jízda v rozjížďce znamenala postup do finále A, kde se se kluci dlouho prali o první místo. Nakonec však ve vypjatém finiši lodi složené ze závodníků z Prahy a Ústí nad Labem těsně podlehli a na krk si pověsili stříbrné medaile,“ informoval předseda hradišťského klubu Luděk Bureš.

Dalším želízkem v ohni byl juniorský reprezentant Adam Štěrbák, který se na Primátorky připravoval celý týden v Praze. Coby člen osmy složené z výběru českých veslařů pro reprezentaci na menších lodích si rovněž dojel pro druhé místo. Jen o špičku lodi byla v cíli dříve osmiveslice pražského ČVK, která je zatím v nominaci na mistrovství světa juniorů.

Další medailovou radost obstarala pro hradišťský klub Adéla Hanáčková. Ta si na krk pověsila bronzovou placku v kategorii žen, když spolu se závodnicemi z Brna podlehla pouze lodím ze Slavie Praha a Olomouce. Těsně za branami bojů o stupně vítězů zůstaly dorostenky Michaela Šebelová a Karolína Tománková, které veslovaly společně s děvčaty z Břeclavi a Brna. Útěchou jim mohlo být vítězství ve finále B, což znamenalo celkovou 6. příčku.

Marek Šimoník zvládl ještě jedny závody, a to každoroční utkání reprezentačních družstev dorostu států CEFTA v Maďarsku. Vedle domácích a Česka se zde představili ještě veslaři z Polska, Slovenska a Rakousko. „Marek měl ve dvojskifu dorostenců za parťáka třeboňského Františka Klímu a čtvrtým místem přispěli k celkovému vítězství českého družstva na závodech. Pro kluky to však nebyl ideální výsledek, jelikož měli problémy s lodním materiálem a nemohli proto ukázat vše na sto procent,“ poznamenal Luděk Bureš.