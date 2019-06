Při té příležitostí zavzpomínala nejúspěšnější česká závodnice ve skocích na trampolíně na léta své aktivní kariéry.

„Dneska jsem se vrátila na velký atletický stadion do Sydney, kdy jsme celá olympijská výprava nastupovali v jednom průvodu. Ty vzpomínky opravdu ožily,“ přiznala Juříčková na zahajovací ceremoniál prvních olympijských her třetího tisíciletí.„Můj úplný začátek byl ve třech letech, kdy jsem přišla do tělocvičny jako malé dítko a brala skákání na trampolíně jako hru. Postupně to však přerostlo ve vášeň.“

Následně také přišly první sportovní vzory a motivace se sportu věnovat naplno.„Pamatuju si do dneška, že zlomový pro mě byl rok 1985, kdy jsem doma v televizi sledovala skoky na lyžích. Tehdy jsem si řekla, že bych chtěl taky něco dokázat. Oni tehdy opravdu zářili a pro mě to byla opravdu velká motivace. Ten samý rok jsem pak vyhrála mistrovství republiky žactva.“

Po pádu železná opony československá juniorská reprezentace vyrazila do švédské Uppsaly na mistroství Evropy.

Účast na olympiádě si vybojovala na MS v roce 1999. „Ohromně jsem si to tehdy užívala. A přišlo to mi jako obrovská pocta k tomu, že skoky na trampolíně se dostaly do výběru olympijských sportů. Zpětně mě ale mrzí, že už je to 20 let téměř a pořád to hodně lidí nebere jako závodní disciplínu,“ netají se reprezentantka z našeho regionu.

Na olympijských hrách obsadila výbornou 11. pozici. Patřila tak tehdy k 12 nejlepším závodnicím na světa. Svou kariéru pak ukončila o tři rok později, symbolicky právě na místě, kde začínala, tedy v Rožnově pod Radhoštěm.

Nyní šestnáct let po konci aktivního závodění je z úspěšně české reprezentantky trenérka a matka tří dcer. Jedna z nich, Michaela Juříčková, měla na Olympiádě dětí a mládeže již zajištěnou nominaci – jak to však ve sportu bývá, do hry zasáhlo zranění.

„Míša si zranila kotník a musela ji nahradit její starší sestra. Ta se skokům na trampolíně tolik nevěnuje. Nicméně místo si jako náhradnice vybojovala a já věřím, že tým bude i přesto kompaktní a může jen překvapit,“ doplnila Petra Juříčková k medailovým ambicím svého kraje v jedné z jeho nejsilnějších disciplín.

A co by úspěšná závodnice, trenérka a vlajkonoška Zlínského kraje ráda vzkázala mladým sportovcům? „Když sportujete, protože ten svůj sport milujete, tak je to většinou záruku velkého úspěchu. Ten však nemusí být jen zlatá olympijská medaile. Ten úspěch může spočívat i tom, že budete jedinečný mezi svými vrstevníky. To je to, co v nás sport formuje a dělá z nás někoho výjimečného.“

Jan Meichsner - člen programu Mladí novináři na ODM 2019