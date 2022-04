Závod mužů LONG vyhrál časem 1:51:38 Pavel Šedík z AK Kyjov. Druhý v pořadí Petr Hének z týmu Salomon za ním zaostal o7 minut a 14 sekund, bronzovou příčku vybojoval Jaroslav Vicher z Míškovic (KESBUK, 2:05:00).

Mezi ženami byla na trati LONG nejrychlejší Kateřina Ryšánková (KLIMATEX running Team, 2:27:23). Stříbrná skončila Veronika Vavrušová (SK Březnice, 2:32:10), třetí doběhla Lucie Kršňáková (2:50:19).

,,Když jsem zjistila, že se závod na Uherskohradišťsku letos po dvouleté koronavirové pauze zase uskuteční, tak jsem s účastí ani na chvíli neváhala. V Osvětimanech jsem si zazávodila v roce 2019 a moc se mi tam líbilo. Tamní trať vede přes nádherná místa. Běží se po cestách a úsecích v okolí přírodní památky Kazatelna, kde jsou nádherné skalní útvary,“ vysvětlovala svoji účast Kateřina Ryšánková na startu.

Na závod v okolí Osvětiman se poctivě připravovala. ,,Aby si moje nohy zvykly, tak jsem od poloviny února běhala pět týdnů v kopcích v lese. Normálně trénuji na cyklostezce, kterou mám za domem. Ale to by mi na dobrý výsledek v Memoriálu ZINC nestačilo,“ prozradila Ryšánková.

V Chřibech si zazávodila po další závodní pauze. ,,Proto jsem nevěděla, co můžu od sebe čekat. Chtěla jsem hlavně doběhnout do cíle,“ přiznala.

Náročných pro ni bylo úvodních 6 kilometrů. ,,To se pořád běželo do kopce. Od 7. kilometru se ale na trati objevily nádherné úseky. Hodně mi také pomáhalo fandění a povzbuzování mojí rodiny. Potom už se mi běželo skvěle. Teda až na závěrečný výběh po osvětimanské sjezdovce. To jsem ale věděla, že je cíl blízko. Navíc jsem věřila, že už mě žádná soupeřka nepředběhne,“ užívala si 25letá Ryšánková letošní ročník krosového Memoriálu ZINC.

V Osvětimanech se jí velmi líbilo. ,,Organizace závodu a značení trati bylo na jedničku. Vynikající bylo také občerstvení po doběhu do cíle. Proto doufám, že tento závod bude konat i v dalších letech. Milovníkům Chřibů se určitě bude líbit,“ těší se vytrvalkyně z Babic

u Uherského Hradiště Kateřina Ryšánková na další ročník zajímavého krosového závodu ve Zlínském kraji.

Závod mužů SHORT ovládl časem 1:08:41 Jan Maděrič z Uherského Hradiště, před Adamem Říhou (1:12:06), třetí místo bral za čas 1:16:54 Zdeněk Zámečník.

Prvenství mezi ženami na trati SHORT obhájila z roku 2018 a 2019 Veronika Jínková z Kvasic (Chřibské paninky, 1:33:54). Ta závod běžela i se svým psem Awou. Druhá byla Zuzana Šímová (SKÁJ Team Otrokovice, 1:47:20), pro třetí pozici si doběhla Alena Solařová (1:55:45).

Hlavního organizátora Lubomíra Berku zájem o závod v Osvětimanech velmi potěšil.

,,Letošnímu ročníku memoriálu ZINC tradičně přálo počasí. Tratě byly díky suchému a větrnému týdnu velmi rychlé a běhavé. Vytrvalci tak mohli zvolit místo terénního obutí silniční tenisky. Velká konkurence a hlavně kvalita se díky Pavlovi Šedíkovi, Petrovi Hénkovi a Jaroslavovi Vicherovi sešla v mužském závodu LONG. Kvalitní výkony ovšem podali všichni ostatní účastníci našeho osvětimanského závodu. Všichni na trati nechali nejenom srdce, ale také spoustu sil. Stejně statečně a s nadšením zápolily i v rámci olympijského víceboje také děti, který předcházel hlavnímu závodu. Letošní ročník memoriálu ZINC byl navíc jubilejní, protože od výsadku paradesantní skupiny ZINC na konci března uplynulo 80 let,“ upozornil Berka.