Volejbalistům druholigového Starého Města sobotní dvojzápas v Brně s Kometou výsledkově nevyšel. Oslabený slovácký celek dvakrát podlehl tabulkovému sousedovi 0:3 na sety a zůstal šestý.

Volejbalisté Starého Města před zápasem s Ostravou. Zleva stojí Ferenec (13), Bláha (15), Kroča (5), Jančář (1), Bednařík (11), Kittel (17), Kostík (19), Dřímal (8), Skyba (7) a Slezák (16). | Foto: VSK Staré Město

„Bez kouče Karabce, nahrávačů Ference, Jančáře i Kamlera, zkušeného Kroči jsme neměli žádnou šanci na výraznější úspěch,“ uvedl předseda VSK Petr Straka.

Koučování torza zbývajících sedmi hráčů se ujal zraněný Kamler.

2. volejbalová liga mužů -

Výsledky: Kometa Brno - Staré Město 3:0 (18, 22, 12), Kometa Brno - Staré Město 3:0 (18, 19, 21).

Sestava VSK: Směták, Bláha, Michalčík, Kostík, Dřímal, Skyba, libero Slezák, střídal Mackovík.

Slovácký celek v sezoně decimují zranění a další problémy. Oslabený tým sice podal na palubovce soupeře statečný výkon, ale celkově to na lepší výsledek nestačilo. Úvodní set byl v jednoznačné režii domácích, kteří v několika sériích získali výrazné vedení 12:5 a to si pohlídali až do vítězné koncovky.

„Šance na zisk setu svitla hostům po vydařených akcích a úspěšných sériích podání, když získali průběžné vedení až 20:13. V závěru druhého setu však zkolabovali na příjmu a následnými chybami v útoku přispěli k tomu, že domácí stav otočili a set patřil Kometě,“ líčí Straka.

V závěrečném setu nezachytili hosté úvodní nápor domácích, po nepřesnostech a chybách ve všech herních situacích záhy ztráceli 1:12 a bylo rozhodnuto.

„Odvetný zápas byl sice z pohledu skóre v jednotlivých setech vyrovnanější, ale šance na zisk aspoň jednoho setu byla i přes obětavý výkon hráčů VSK minimální,“ přiznává Straka.

Kouč Kamler mohl v sestavě při počtu osmi hráčů udělat jen kosmetické změny, takže na blok se místo zkušeného Skyby přesunul Kostík, který v prvním zápase hrál na univerzálu a jeho pozici zaujal Mackovík.

Oba zápasy nahrával Směták, na smeči pak Bláha, který většinu zápasů hraje na liberu.

„Mužstvo hrálo na hranici svých možností a kompletní celek domácí měl za těchto podmínek usnadněnou cestu k vítězství. Torzo sestavy VSK sice v průběhu celého zápasu domácím vzdorovalo, ale prostě na víc nemělo,“ dodal Straka.