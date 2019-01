Slovácko /ROZHOVOR/ - Když byl menší, hrával mimo jiné hokej za Uherský Ostroh. Pak si ale našel jiný sport a udělal náramně dobře. Rodák z Vnorov, dvaadvacetiletý Jakub Tomeček, totiž na letošním mistrovství Evropy ve střelbě vybojoval překvapivou bronzovou medaili.

Jakub Tomeček se na olypiádu v Londýně strašně těší. | Foto: Deník/Petr Turek

Teď se objevil na Československém přihraničním poháru ve skeetu a automatickém trapu v Hodoníně. Na domovské střelnici ovšem nerozstřelil ani jednoho asfaltového holuba, spíše se totiž staral o bezproblémový chod závodu.

Zastřílíte si teď na hodonínské střelnici?

Dnes asi ne. Možná si tady zastřílím nějaký trénink po skončení soutěže, nebo nějaký sranda mač. Teď ne, protože tady je hodně práce s masem a dobíjením věží.

V příštím roce se máte zúčastnit Olympijských her v Londýně. Jaká vás čeká zimní příprava?

Program ještě nemám úplně stanovený. Ještě musí nějak skloubit přípravu trenér můj a Honzy Sychry, abychom víc trénovali spolu a našli společnou cestu.

Jak vůbec vypadá zimní příprava sportovního střelce?

Kometa spolupracuje s kondičním trenérem plavců Laďou Vencálkem, což je nadstandardní. Pomáhá nám s protahováním, posilováním a cviky s vlastním tělem. Jinak bývá příprava individuální. Většina střelců dostane permanentky do posilovny, kde pak každý cvičí sám. Pak bývá i společná posilovna a doplňkové sporty na postřeh, jako jsou stolní tenis, badminton a squash. Do toho jsou zakomponované, pokud to jde a není třeba napadlý sníh, klasické tréninky.

Které sporty vás kromě střelby baví?

Kromě střelby nemám žádný vyhraněný sport. Rád si zahraju od všeho trochu. Ve škole mám především bojové sporty a na ty jsem si zvykl. Docela mě baví, navíc jsou dobré na postřeh. Jenom musím dávat pozor, abych pak neměl nějaké modřiny a dobouchané oči či nos. Ještě mě docela baví gymnastika, která je dobrá na koordinaci pohybů a mrštnost.

Kdy jste vůbec začal se sportovní střelbou?

Dávno. První rány byly tak v deseti, v jedenácti letech. To jsem si dal nějakých deset terčů na vysoké věži, ale umíral jsem kvůli ramenu. Vím, že někdy ve dvanácti letech jsem už jezdil po parkurech. Mezi třináctým a čtrnáctým rokem, na přelomu osmé a deváté třídy, jsem začal střílet v Brně pod panem Adamcem.

Jaké sporty jste provozoval před tím, než jste se dal na sportovní střelbu?

Byl jsem takové to klasické dítě, které vystřídalo asi miliardu sportů. Ve fotbalové přípravce jsem hrál za Agro Vnorovy, ale fotbalista jsem nebyl bůhvíjaký. Pak za mladší žáky hokej v Uherském Ostrohu, ale taky jsem nebyl nějak excelentní. A asi dva roky jsem hrál ještě ve Veselí nad Moravou házenou. To jsem byl takový průměrný hráč. Ale jak jsem chytil pušku, tak už jsem nedělal nic jiného.

Co pak rozhodlo o tom, že střílíte skeet, a ne trap?

Trap jsem dřív nikdy jako takový nestřílel. Vždycky jsem střílel hozenou ránu z loveckého postoje. Více méně o skeetu rozhodl taťka, který se mě ani nijak neptal. Ale i kdyby mi dal na výběr, tak bych šel na skeet. Trap si teď sice rád zastřílím, ale příliš mi nejde, takže mě i brzy přestane bavit (smích).

Letos se vám podařilo získat bronzovou medaili na Mistrovství Evropy v Bělehradu, jak na to vzpomínáte?

Už je to pro mě pravěk. Sem tam se ještě někdo objeví, kdo mě od té doby neviděl a pogratuluje mi. Ale jinak se již žije tím, co bude, ne tím, co bylo. Samozřejmě to byla moc vydařená sezona. Řekl bych, že byla nejlepší, co jsem měl. Výsledky šly nahoru. Stárnu. Tak doufám, že pokud možno půjdu ještě nahoru.

Jak moc se těšíte do Londýna a co od olympiády očekáváte?

Do Londýna se těším moc. I když bych to ještě neměl říkat, protože ještě nejsou úplně rozhodnuté nominace. Státní trenér řekl, že pokud na tom nebudeme zdravotně nějak špatně, tak bychom na olympiádu měli jet já a Honza Sychra. Samozřejmě se to ještě může před Londýnem prohodit. Kdo by se netěšil na olympiádu? Bude to pro mě splněný dětský sen. Když se mě ptala paní učitelka na základce, jaký mám sen, tak jsem jí řekl, že bych chtěl jet na olympiádu. Všichni se mi tehdy smáli. Teď se mi ten sen splní.

Petr Turek