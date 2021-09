„Na medailových pozicích nebo předních umístění ve finále uspěl větší počet závodníků, kteří díky tomu mají motivaci do další přípravy na závody v příští sezoně s vidinou mezinárodních úspěchů na ještě významnějších akcích, kterými jsou mistrovství Evropy nebo světa juniorské věkové kategorie,“ řekl reprezentační trenér Pavel Hottmar.

Mládežničtí reprezentanti z Ostrožské Nové Vsi do bojů o medaile zasáhli celkem pětkrát. Mladí čeští rychlostní kanoisté na regatě Olympijských nadějí 2021 v Račicích celkem získali patnáct medailí a dosáhli na 50 finálových umístění.

Obdobné to bylo na deblkajaku, kde na kilometru startovalo čtyřicet dvojic, přičemž jedna země mohla být zastoupena maximálně dvěma loděmi.

„Nutno podotknout, že k cestě do devítičlenného finále bylo třeba postoupit nejdříve z jedné z šesti rozjížděk a poté obsadit v jednom ze tří semifinále nejhůře třetí místo,“ upozorňuje trenér a předseda klubu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.

Závodník ze Slovácka v kilometrovém finále deblkajaků do šestnácti let spolu s hvězdou soutěže Lukášem Hrábkem z pražské Sparty zaostali za bronzovou medailí 114 tisícin sekundy, ve sprintu na dvě stě metrů pak spolu se zbraslavským Lukášem Součkem 188 tisícin!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.