Poslední, kterou o víkendu ve finále US Open vybojovala se svou parťačkou Kateřinou Siniakovou. „Čekala jsme do poslední chvíle, ale organizátorům se nepodařilo nagravírovat potřebné náležitosti na trofej. Trošku mě to mrzelo, ale snad brzy dorazí,“ pousmál se 26letá usměvavá česká tenistka.