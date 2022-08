Pro mnohé hráče je triumf na PSA turnaji velkou metou, na kterou není vůbec lehké se dostat. Tak například Martin Švec z brněnské Viktorie to dokázal po sedmi letech na okruhu mezi dospělými. Jakub Solnický a Daniel Mekbib zase po čtyřech. A třeba legendární Jan Koukal vyhrál mezinárodní turnaj také po čtyřech letech a na své 29. akci. Všechny domácí velikány překonal ale Marek Panáček.

Ostravskou PSA z kraje srpna ovládl squashista z Uherského Hradiště po dvou letech mezi dospělými a jako svůj 25. turnaj. „Opravdu moc mě to těší, je to pro mě milník. Potvrzuje to, že pracujeme hodně dobře. Chci zůstat stále poctivý a žít život profesionálního sportovce, protože jsem si to vždycky přál. A zůstat nadále hladový,“ říkal po svém velkolepém úspěchu Panáček, když ve finále ve sportovním klubu FAJNE porazil Angličana Jamese Peache 3:1 na sety.

Lapčíkovy zážitky z Ameriky: let s olympioničkou, získaný bronz i zápas Yankees

Na turnaji předváděl svoji hrou, se kterou se chce dlouhodobě prezentovat. Tedy spoléhat se na skvělou fyzičku, bojovnost, skvělou strategii a být precizní v zakončování.

„V Ostravě jsem chytil slinu, měl kvalitní údery v základní hře a pak jsem si vypracoval pozice, které jsem proměňoval. Dva měsíce jsme na Strahově pilovali fyzičku a práci na kurtě, v trénincích jsem si přidával. Teď se to vyplatilo,“ pochvaloval si Panáček.

Díky své pracovitosti je na okruhu proslulý. „Marek je velmi poctivý v tréninku. On ví, že lehké cesty nejsou, a je na to připravený,“ prohlásil o něm Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe.

„Navíc je silný na mentální úrovni, což mu může významně pomoct. Na vrcholné úrovni to není o tom, že jeden hráč má geniální jeden úder – tímhle utkání většinou nikdo nezlomí. Je to o tom, že v zápasech bude trpět, ale v těžkých chvílích zůstane psychicky silný. A tenhle aspekt Marek má. Myslím, že jde po správné cestě.“