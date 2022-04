Patříte mezi vybrané hráče, kteří jsou zapojeni do KTA. Jak se vám úvodní soustředění líbilo a jak náročné bylo?

Na soustředění se mi nejvíc líbilo navázání kontaktu s holkami a kluky, které znám z turnajů a to, že jsme se všichni mohli blíže poznat. Jinak celkově musím říct, že soustředění pro mě bylo dost náročné, za celý víkend jsme každý nahráli přes deset hodin a do toho se trénovala ještě kondice. Po skončení soustředění jsem byla ráda, že jsem doma a nemusím se hýbat. (smích)