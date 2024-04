O tom, že rychlostní kanoistika není rozhodně "letní" sport, se přesvědčili účastníci prvního nominačního závodu dospělých a úvodního národního pohárového klání mládeže v Račicích.

Kajakářka Nikola Balcarová na startu pětistovky. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves

„Velmi chladné počasí a k tomu silný vítr znepříjemňovaly snahu pádlujících předvádět co nejlepší výkony,“ uvedl trenér a zároveň předseda oddílu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.

V nominačním programu dospělých se ze Slovácka předvedla trojice sportovců. Jako první se při své finálové premiéře mezi dospělými uvedl juniorský mistr Evropy Ondřej Prchlík v deblkajaku spolu s pražským Lukášem Součkem, jenž se na loňském zlatu z ME rovněž podílel.

„Loňští junioři překvapili na olympijské pětistovce sami sebe, když projeli cílem jako čtvrtí. Za největšími adepty na olympijské hry, dvojicí Havel - Špicar (Dukla Praha) zaostali sice takřka tři vteřiny, ale na druhého Remutu s Kulichem z Dukly Praha to byly již jen necelé dvě sekundy a od třetí lodi v pořadí (Kukačka – Vorel, také Dukla) pouze vteřina,“ hlásí Pjajčík.

Přestože v následujících individuálních startech se Prchlíkovi již tolik nedařilo, vypadá to, že by mohl reprezentovat Českou republiku na druhém závodě světového poháru v polské Poznani, kde se pojede na konci května.

Na výkonech kanoistky Kláry Studničkové, loňské juniorské medailistky z kontinentálního šampionátu, se větrné podmínky velmi podepsaly.

„Její kolegyně z VICTORIA Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Denisa Řáhová a Martina Malíková prokazovaly, že se na blížící olympijskou evropskou dokvalifikaci tvrdě připravovaly. I tak Studničková nakonec dostane šanci sbírat zkušenosti mezi dospělými, neboť byla nominována na úvodní závod světového poháru v maďarském Szegédu,“ říká Pjajčík.

Dlouhá pauza nevadila. Házenkářky Kunovic přehrály poslední Olomouc, jsou sedmé

Kanoista Jiří Zalubil se ze studijních důvodů rozhodl nastoupit pouze do speciálního třísetmetrového testu. Ani jemu větrné podmínky vůbec neseděly a cílem projel šestý, když vyhrál jeho nedávný deblový kolega Minařík před dalším z bývalých Zalubilových deblistů Hrabalem, oba odchovanci Kojetína.

„Pro většinu reprezentace, která se OH nebude účastnit, je klíčový domácí nominační závod hned týden po Szegedu, podle kterého proběhne nominace na ME, ME 23, MS 23 a bude základem i pro nominaci na MS neolympijských disciplín v Uzbekistánu,“ sdělil reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar.

Osmnáctiletá kajakářka Nikola Balcarová se v Račicích porovnala na pětistovce s adeptkami na juniorské vrcholné soutěže v rámci pátečního programu. „Z rozjížďky se jí podařilo postoupit přes semifinálovou jízdu mezi nejlepší devítku. Ve finálových startech skončila devátá a osmá,“ informuje Pjajčík.

Český pohár mládeže ve vytrvalosti na tratích dva kilometry s intervalovými starty a na čtyři kilometry s hromadnými starty vyšel nejlépe třináctiletému Alexandru Gabrhelovi z Uherského Ostrohu, jenž od letoška pádluje již na velkém kajaku. „Minulou sezónu musel ještě závodit na minikajaku, poněvadž věkově spadal do kategorie benjamínků,“ upřesňuje trenér Pjajčík.

„Dvě čtvrtá místa s minimálními odstupy na bronz rozhodně potěšila také Marka Mazura, v jehož tréninkové skupině se Alexandr připravuje,“ dodal.

Pádlující z Ostrožské Nové Vsi přivezli z Kojetína a Brna 36 medailí

Další solidní umístnění, devátou příčku, zaznamenal v konkurenci 75 soupeřů šestnáctiletý dorostenec Vojtěch Tischer na singlkajaku v intervalovém závodě.

Tento víkend odjede šestice sportovců dorostenecké kategorie na Slapskou přehradu (Oboz) ke společnému desetidennímu soustředění sportovního centra mládeže a reprezentačního družstva juniorů.

Skupinu benjamínků čeká Prvního máje účast na pohárovém Memoriálu Dr. Karla Popela v Praze. Pak spolu s některými žáky poměří své síly čtvrtého května mezinárodní konkurenci na Starém Dunaji ve Vídni.