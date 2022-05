„Bohužel jezdecká chyba mě připravila o lepší umístění. Naštěstí jsem přišel jen o jednu sekci, větší část šotolinových tratí jsem poznal. Navíc jsem získal další dva body do juniorského šampionátu,“ zhodnotil víkendové účinkování fryštácký závodník, jehož vůz Ford Fiesta Rally2, v rámci MS obutý na pneumatikách Pirelli, je již na cestě na další podnik šampionátu – Rally Italia Sardegnado.

„Na Sardinii jsem v životě nebyl, bude to ostrá premiéra. Zase jiný typ šotoliny, jiný povrch, jiná skladba tratí, klima. Nebude to snadné, ale popereme se s tím,“ slibuje vždy dobře naladěný Erik Cais, jehož nejlepším výsledkem sezony je stále deváté místo v absolutním pořadí z prvního klání v Monte Carlu.

Jak hodnotíte svou premiéru v Portugalsku?

Některé úseky jsem již díky seriálu ME znal, ale většinu ne. Rozhodně ty páteční a ty nejdelší. Popravdě celý závod byl z velké části pro mě nový, skvělá škola. Bohužel jsem se v první sekci nevyvaroval chyby a závod dokončil jen díky superrally. Zbytek rallye již byl dobrý, poznal jsem další tratě.

Co se přihodilo ve 4. rychlostní zkoušce?

Byl jsem o něco rychlejší na písku. Na kolech jsem měl tvrdé gumy, špatně odhadl rychlost a na měkkém podloží se auto svezlo a urval kolo o hliněnou zídku. Bohužel se mi tak vybavily vzpomínky z loňské Barumky.

Jak se od soboty, v rámci superrally, změnila taktika?

Zásadně. Už jsem v průběžném pořadí neměl koho dojet, ztráta byla obrovská. Zaměřil jsem se tedy vyloženě na poznání tratě a dojetí závodu. Proto tady jsem, seznamuji se s nástrahami šampionátu. Nebylo proč tlačit, zvláště, když úmrtnost posádek byla vysoká.

Jak se vám jezdí na šotolině? Byla to „vysoká“ škola?

To rozhodně. Pro nás jezdce „odkojené“ na asfaltu to není jednoduché. Pomalu se sžívám s atypickou jízdou na šotolině, s každým kilometrem se malinko zrychlujeme. Jednoduché to rozhodně není, ale snažíme se!

Jak se vám líbila atmosféra závodů v okolí Porta?

Byla to nádherná soutěž, krásné scenérie, místní fandící fanoušci. Dokonce jsem viděl i pár českých vlajek, podpory si vážím.

Jaký vás čeká další program?

V neděli odlétám do Itálie, kde budu poznávat další nové tratě a pokusím se o co nejlepší výsledek. Hlavním cílem je však dojet do cíle a získat další hromadu nových zkušeností, které se mi na startu kariéry budou hodit.

Aktuálně jste druhý v šampionátu WRC2 juniorů. Je cílem zaútočit na titul?

Každý chce vítězit, ale pro mě je opravdu hlavní cíl seznamování se s nástrahami seriálu MS. Pořád se učím a musím být trpělivý! Je mi 22 let, budoucnost mohu mít otevřenou, pokud sám sebe uhlídám. Letos je to opravdu hlavně o seznamování. Příští sezonu budu daleko lépe vědět, co mě čeká, kdy a kde si mohu dovolit přitlačit.