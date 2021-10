„Samozřejmě kolektiv mu chyběl, ale výhodou bylo, že ve Vážanech, kde bydlíme, máme za domem, fotbalové hřiště a novou umělku, kde během pandemie trávil hodně času. Pokud to bylo možné, tak tam chodil i se spolužáky ze třídy a kamarády,“ zakončuje povídání.

„Sport jsme se snažili nahradit každodenními procházkami, plněním úkolů do tělesné výchovy a také sám se snažil cvičit,“ pokračuje.

Právě k těmto borcům Bartoš vzhlíží, chtěl by se jim v budoucnu alespoň přiblížit. Kariéru mu ale narušila pandemie koronaviru. Kvůli celosvětové nákaze byl několik měsíců bez zápasů a společného tréninku. „Maty pandemii zvládl docela dobře,“ je přesvědčená.

Nadaný chlapec až doposud fandil Realu Madrid. Po návratu oblíbence Cristiana Ronalda ale přeje Manchesteru United. Z českých fotbalistů je jeho vzorem Tomáš Souček, z atletů je to zase oštěpař Jan Železný.

Matyáš Bartoš si fotbal vybral už v předškolním věku. Nejprve jej rodiče vozili do Boršic. Po ukončení první třídy ale přešel do Starého Města.

„Je pravda, že dosaženými výsledky se sám motivuje k tomu, aby se atletice více věnoval. Myslíme si, že pokud bychom ho nutili, mělo by to spíše opačný efekt,“ ví dobře.

Nejsilnější disciplínou jejího syna byl hod. V něm se mohl pochlubit prvním místem a délkou 42,5 metru. Dále se mu dařilo ve skoku do dálky, trojskoku, běhu na šedesát a tisíc metrů, kde byl druhý nebo třetí. „Další disciplíny, jako hod medicinbalem, shyby, kliky a leh-sed mu šly taky celkem dobře, ale nejvíce ho potrápilo švihadlo,“ pronesla Bartošová.

„Přes prázdniny měl různorodé aktivity. Jezdil na kole, hrál tenis, fotbal, chodil plavat. Jediná cílená příprava byla v podobě asi čtyř dnů před závodem, kdy se učil lépe skákat přes švihadlo. Hlavním mottem trenérky totiž bylo „Jedeme si to hlavně užít“, říká Bartošová.

„Bylo to dílo štěstěny, neboť naše škola byla vylosována ze škol, které se projektu zúčastnily, ale do republikového finále se jim probojovat nezdařilo,“ vysvětluje Bartošová.

Měl velké štěstí, ale předvedl i velký um. Žáci polešovické základní škole, kterou Matyáš Bartoš ze sousedních Vážan navštěvuje, se do republikového finále Sazka Olympijského víceboje - Odznaku všestrannosti dostala až díky losu. Desetiletý fotbalista Starého Města ale na stadionu VUT v Brně ukázal, že na prestižní mládežnické akci není úplnou náhodou.

