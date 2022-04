Začátkem dubna se uskutečnilo první soustředění v rámci Krajské tenisové akademie. Co je hlavním smyslem nově vzniklého projektu?

Zakládající členové jsou TK Zlín, Tenis Slovácko a TK Deza Valašské Meziříčí, dále jsou do projektu zapojeny i tenisové kluby Otrokovic a Kroměříže. Celkem je do KTA zařazeno padesát žebříčkově nejlépe postavených hráčů ze Zlínského kraje. Z Tenisu Slovácko je to potom devět hráčů. Jelikož všechny akce jsou kompletně na náklady KTA, tak kromě ekonomické podpory hráčů je to i možnost pro hráče hrát kvalitní sparing.