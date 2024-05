Do Baníku ani nikam jinam nejde. Trenér Martin Svědík si dá po konci angažmá ve Slovácku oddech. Devětačtyřicetiletý kouč, který dovedl celek z Uherského Hradiště k trumfu v MOL Cupu a do pohárové Evropy, jde 7. srpna na operaci s kolenem, novou sezonu na lavičce žádného jiného ligového týmu nezačne.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík. | Foto: 1. FC Slovácko

„V tomto mám jasno. Dávám si zdravotní pauzu,“ přiznal po sobotní porážce v Plzni pardubický rodák.

„Nechci začínat nové angažmá, protože stres vám určitě nepřidá. Potřebuji mít klid. Chci si dát nejprve do pořádku zdraví a pak být připravený na další výzvy a nové angažmá,“ vysvětluje.

Svědíka jarní část sezony pořádně vyšťavila. Po víkendovém střetnutí jej navíc čeká další disciplinární trest. Kouč Slovácka totiž v závěru dramatického utkání s Plzní obdržel červenou kartu za protesty.

Nadzvedla jej nařízená penalta v 93. minutě za ruku stopera Hofmanna.

„Nelíbilo se mi to, ale neřekl jsem vůbec nic sprostého,“ tvrdí a obhajuje se. „Rozhodčí nemůže čekat, že nebudu mít v zápase emoce, že si zavřu pusu, budu zticha a že mi bude jedno, když dostaneme gól ve třetí minutě nastavení,“ nabízí svůj pohled.

„Vím, že teď už s tím nic neudělám, ale za mě je potřeba zohledňovat i naše emoce. Metr musí být na každého stejný,“ má jasno.

Moravané v 2. kole nadstavbové skupiny o titul prohráli ve Doosan Aréně 2:4 a zhoršilo si svoji pozici v boji o evropské poháry.

Z šesté pozice ztrácejí na pátou Ostravu čtyři body.

„Šance na čtvrté místo výrazně klesla, ale je to o kvalitě, chtění, možnostech týmu. Přijde mně, že mužstvo je vysáté. Chybí ambice, vůle. Navíc klíčoví hráči jsou z formy nebo zranění, což vede k poklesu výkonnosti,“ ví dobře Svědík.

Oslabené Slovácko neodehrálo na západě Čech špatné utkání, na body ale znovu nedosáhlo.

Duel druhým hattrickem v sezoně rozhodl nejlepší ligový střelec Pavel Šulc.

Slovácko drželo v Plzni remízu: V nastavení ho srazil Šulc, Svědík by vyloučen

Domácí ofenzivní univerzál otevřel v 16. minutě skóre, ve 32. minutě srovnal premiérovým gólem v ročníku nejvyšší soutěže Michal Kohút.

Ještě do pauzy vrátil Viktorii vedení kapitán Lukáš Hejda, v 70. minutě ale znovu odpověděl z penalty Marek Havlík. V nastavení si však poradil s pokutovým kopem i Šulc, který následně zpečetil výsledek a s 18 brankami poskočil do čela tabulky kanonýrů.

„Mužstvo nemá sebevědomí ani vůli tyto zápas zvládat,“ cítí Svědík.

Hosty na půdě favorita srazily chyby v defenzivě a zahozené šance.

„Úvodní branku jsme soupeři sami připravili. Vydra projde přes čtyři hráče do šestnáctky a Šulc to dohraje,“ nechápe Svědík.

Jeh tým se ale po inkasované brance vzchopil, zaslouženě srovnal na 1:1, jenže nerozhodný stav do přestávky neudržel.

Nejprve Juroška ve vyložené pozici napálil břevno, na druhé straně gólmanovi Hečovi pomohli při Jirkově nenápadná hlavička tyč. Po následném rohovém kopu už se ale prosadil ze vzduchu Hejda a bylo to 2:1.

„V těchto momentech se lámal chleba,“ míní Svědík.

Hosté ve druhé půli přišli o zraněného Daníčka, přesto skóre po proměněné penaltě Havlíka srovnali.

S 12 ligovými góly nejlepší střelec týmu skóroval po osmi zápasech.

Plzeňští v závěru stupňovali tlak, soupeř však odolával. Až v 90. minutě dopadl centr do vápna na ruku Hofmanna a sudí Všetečka si zopakoval konzultaci s videorozhodčím i nařízení penalty. Míč si vzal Šulc a poslal Heču na druhou stranu.

Slovácko ve snaze o vyrovnání vyslalo při závěrečném rohu do vápna soupeře i Heču, míč se ale odrazil do brejku Šulcovi a ten ho dovezl až do prázdné brány.

„Ve druhé půli jsme dokázali i podruhé vyrovnat, o to víc mě mrzí, že jsme prohráli z penalty v nastavení. Čtvrtý gól nepočítám, to už jsme hráli vabank. Konečný výsledek je jen odrazem naší jarní nepohody," povzdechl si.

Tým z Uherského Hradiště před úterním duelem v Mladé Boleslavi přišel o Daníčka, v nastaveném čase se dostal do hry i Holásek s Kratochvílou z juniorky.

„Někteří kluci si musí uvědomit, že cesta je tvrdší a že dnešní fotbal žádá daleko víc. Pokud se chtějí někam posunout, kluby po nich budou požadovat daleko lepší výkony. Musí přidat,“ dodal Svědík.