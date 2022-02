Hosté v důležitém střetnutí nastoupili v nejsilnější sestavě s Denisou Pyskatou, Kateřinou Hnátkovou a Štěpánkou Vrzalovou. Naopak Blansko bylo kvůli covidovým opatřením nucené utkání odehrát pouze s dvojicí Karla Trávníčková, Kristýna Mazalová.

,,Vzhledem k naší situaci v tabulce, bylo pro nás povinností tento duel vyhrát. To se nám také podařilo. Nicméně až do stavu 5:2 to bylo těžké utkání. Jihomoravanky v něm vzdorovaly. V první polovině střetnutí nás ale podržela Pyskatá, která porazila Mazalovou i Trávníčkovou,“ chválil kouč Hluku Vratislav Oslzla největší oporu svého týmu.

V následujícím zápase slovácký celek bez Denisy Pyskaté prohrál v herně zálohy Moravského Krumlova 1:9.

,,Domácí do zápasu nastoupily s Japonkou Mitsuki Yoshidou a Ukrajinkou Liliyanou Andriyanovou. Kvalitní hráčkou je rovněž Eliška Šedová. Všechny tyto stolní tenistky hrávají také extraligu. Proto jsme neměli šanci na příznivější výsledek. To se také na moravskokrumlovských stolech potvrdilo. V duelu s druhým celkem soutěže jsme neuhráli ani set. Jediný bod jsme získali zadarmo, když Japonka Yoshida nenastoupila k utkání s Kateřinou Hnátkovou,“ prozradil Oslzla.

V aktuální tabulce jsou Hlučanky na 10. místě.

Aby se v soutěži zachránily, tak musí v dalších duelech uspět. Příležitost k tomu budou mít už tuto sobotu 19. února, kdy budou hrát dvě dohrávky. Ráno v 10 hodin se představí ve Svinově a odpoledne ve 14 hodin budou bojovat na stolech béčka Havířova.

Výsledky 16. a 17. kola:

KST BLANSKO – KST HLUK 3:7

Body Hluku: Pyskatá 2, Hnátková, čtyřhra: Pyskatá – Vrzalová, 3 x WO.

TT MORAVSKÝ KRUMLOV B – KST HLUK 9:1

Bod Hluku: 1x WO.