Slovácký tým se už brzy dopoledne od 9.30 hodin utká s Moravskou Slavii Brno. Hosté nastoupí s rodačkou z Kroměříže Petrou Mergenthalovou a odchovankyní KST Zlín Michaelou Viktorínovou. Ty doplňuje Simona Zemanová.

,,Brňačky se od začátku sezony pohybují v horní polovině tabulky. Proto nás čeká těžké utkání. Nicméně my v něm zabojujeme o co nejlepší výsledek. Tajně myslíme na remízu. Důležité ale bude, jestli uspějeme v úvodní čtyřhře a vydaří se nám začátek střetnutí. Další body by mohly získat Kateřina Hnátková a Štěpánka Vrzalová,“ kalkuluje domácí trenérka Monika Vybíralová.

Ve druhém zápase Hlučanky vyzvou družstvo HB Ostrov Havlíčkův Brod. Toto střetnutí začíná v 15 hodin.

,,Také mladý celek z Vysočiny bude v utkání velkým favoritem. Havlíčkův Brod navíc v sestavě Tereza Pytlíková, Anna Stránská a Iva Gallerachová myslí na postup do extraligy. Všechny hostující hráčky mají dobrý servis a jsou jisté ve výměnách. V odpolední partii proto budeme rády za každou dílčí výhru,“ přiznává Vybíralová.

V sobotních prvoligových zápasech budou barvy Hluku hájit Kateřina Hnátková, Štěpánka Vrzalová, Klára Malíková a pravděpodobně Dana Popeláková.