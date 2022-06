Odměnou mu byl nejen mimořádný postup ze třetího místa do vyšší soutěže, ale i přijetí na radnici, kde současné i bývalé hráče přivítala a ocenila starostka obce Jaroslava Bedřichová.

Lví podíl na úspěchu má teprve čtrnáctiletý Matyáš Kolečkář, který vyhrál 54 zápasů a jen pětkrát prohrál. „Není to samozřejmě jenom o jednom hráči, který sám utkání nevyhraje. Dva borci teoreticky jsou schopni zařídit remízu, ale teprve celý tým, který se v důležitých zápasech opře o body všech svých hráčů, může být úspěšný,“ připomíná předseda klubu stolního tenisu a místostarosta Jednoty Orla v Ostrožské Nové Vsi Ivo Mikoška.

Slovácký tým se kromě něj a suverénního Matyáše Kolečkáře mohl spolehnout i na Josefa Mahdalíčka či Marka Kolečkáře, důležití byli i náhradníci Martin Konečný a Patrik Rampáček.

Ostrožská Nová Ves nakonec skončila se 76 body třetí za Horní Bečvou a Holešovem. „Jelikož žádný z týmů našeho kraje, kteří hrají třetí ligu nesestupoval do divizní soutěže, tak nakonec i naše třetí místo bylo postupové,“ říká Mikoška.

Vedení klubu ale bude muset družstvo doplnit, protože udržet talentovaného Matyáše Kolečkáře bude neskutečně těžké.

Čtrnáctiletý mladík totiž je kmenovým hráčem Hluku, kde trénuje. Zatímco mládežnické republikové i krajské bodovací turnaje objíždí coby hráč Hluku, v soutěži dospělých nastupoval za Ostrožskou Novou Ves a v divizi vypomáhal rovněž sousedním Kunovicím.

„Jeho progres je ovšem tak obrovský, že ani divize pro příští rok neodpovídá jeho momentálním kvalitám,“ míní Mikoška.

„Momentálně je pro něj na příští rok nejnižší varianta hrát třetí ligu za Šarovy, ale přetahují se o něj také v Ostravě a mistrovském Ostrově, takže zatím není pro něj o příští sezoně ještě rozhodnuto. Proto bych mu chtěl za nás všechny moc poděkovat, jak náš oddíl vždy reprezentoval, že nás poprvé v historii popostrčil do divize a popřál mu hodně sportovních i osobních úspěchů,“ přidal.

Matyáš Kolečkář ovládl krajské bodovací turnaje. V kategorii do patnácti let mu momentálně patří osmé místo. „V příští sezoně, kdy odejde ročník 2007 do vyšší kategorie, bude startovat jako čtvrtý nejúspěšnější hráč a bude bojovat o nominaci reprezentovat Českou republiku na mezinárodních turnajích,“ říká Mikoška.

Naděje ze Slovácka byla poprvé pozvána na mezinárodní turnaj do Havířova, kde nastoupil proti Polákovi, Slovákovi a Tajwanci. I přes tři porážky se pro něj jedná o obrovskou zkušenost.

Stolně-tenisový klub v Ostrožské Nové Vsi momentálně disponuje čtyřmi družstvy dospělých a jedním žákovským týmem.

„Béčko startovalo v první okresní třídě a skončilo třetí. Céčko hrálo druhou okresní soutěži a obsadilo druhé místo, který sice znamená postup a právo účasti ve vyšší třídě, ale v současné době nejsme schopni v jedné třídě mít dvě družstva, proto se postupu vzdáme a toto družstvo přihlásíme opět do druhé okresní třídy, abychom měli čtyři náhradníky pro první třídu,“ vysvětluje Mikoška.

Novoveský D-tým startoval ve třetí okresní třídě a skončil osmý. Žákům patřila čtvrtá pozice. „V současné době evidujeme pětadvacet mužů, tři ženy a čtrnáct žáků a žákyň,“ informuje Mikoška.

O žactvo se momentálně stará Filip Šmejkal, jemuž pomáhá jeden z dospělých hráčů, kteří se střídají při dětských trénincích.

Ve spolupráci s obcí klub od roku 2014 ve sportovní hale pořádá turnaj O pohár starostky obce, kterého se pravidelně účastní 60 až 75 hráčů a hráček.

Oddíl dále za sezonu pořádá dva krajské bodovací turnaje mládeže. „V letech 2015 až 2018 jsme také pořádali ústřední orelský republikový turnaj jednotlivců ve stolním tenisu,“ hlásí nástupce Antonína Vlka ve funkci.

První zápasy v Ostrožské Nové Vsi byly k vidění v roce 1957 na „Besedě“, což je dnešní Řeznictví u Kusáků. V roce 1960 se tým přihlásil do regionálního přeboru, ale sezonu nedokončil.

„Teprve od roku 1962 se stolní tenis u nás hraje nepřetržitě a za celou tuto dlouhou dobu se nikdy nestalo, že by nebylo do soutěže přihlášeno minimálně jedno družstvo dospělých a minimálně jedno družstvo žáků,“ upozorňuje Mikoška.

V Ostrožské Nové Vsi se až do roku 1991 téměř nepřetržitě hrála krajská soutěž. Do ní se klub vrátil až v roce 2009, kdy postup vybojoval tým ve složení Josef Mahdalíček ml., Radim Pres, Pavel Blažek a Ivo Mikoška.

„Od této sezony se tedy nepřetržitě účastníme krajských soutěží a vždy jsme byli družstvem na hranici mezi II. a I. krajskou třídou. Celkem 3x jsme si vybojovali účast v první třídě, ale teprve napotřetí v před covidové sezoně 2019/2020 se nám povedlo I. krajskou třídu udržet,“ chlubí se Mikoška.

Posledních dvacet let byl jasnou týmovou jedničkou Josef Mahdalíček mladší, jeho pouze v sezoně 2008/2009 předčil Radim Pres a v posledním ročníku také nezastavitelný Matyáš Kolečkář.