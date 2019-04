„V silné konkurenci skončili čtvrtí okrese, což je výborný výsledek,“ vyzdvihuje předseda klub Milan Balouch.

Největším překvapením se stal teprve jedenáctiletý Petr Sedlák. Talentovaný stolní tenista zaujal nejen svými výkony, ale především výsledky, když se stal absolutním bodovým vítězem statistické soutěže Skokan roku ve Zlínském kraji.

„Ta hodnotí výsledkové zlepšení všech registrovaných hráčů v uplynulém roce, a to bez rozdílu věku. V rámci celé České republiky pak Peťa v této soutěži obsadil dělené osmnácté a devatenácté místo, což je pro tak malý vesnický klub bez věhlasné historie obrovským úspěchem v práci s mládeží,“ prohlásil zástupce oddílu z Bánova Lukáš Lekeš.

Sedlák zároveň pomáhal v těžkých bojích také týmům čtvrtých a pátých tříd.

„Cením si, že jeho emoce dokázaly stmelit mladou nastupující generaci s tou starší a posunout klub kupředu," uvedl Balouch. „Petr je považován za bánovský talent, a kdo ví, čím nás ještě v budoucnu překvapí,“ přidává.

Stolně-tenisový oddíl TJ Sokol Bánov v současnosti čítá osmadvacet členů, kteří se pravidelně schází na trénincích.

„I když se stolní tenis hraje v Bánově teprve osmým rokem, dokázal se na své nejvyšší úrovni postupně propracovat až do druhé soutěžní třídy. Velkou zásluhu na tom mají především Šimon Pomykal s Pavlem Zálešákem hrající za první tým,“ říká Balouch.

Důležitým cílem se pro uplynulou sezonu stala záchrana v této nové soutěži, která se nakonec povedla i přesto, že to nebylo vůbec snadné.

„Navzdory osobní rivalitě u nás držíme přátelský kolektiv. Tradicí je, kdo dá desátý vítězný bod v zápase, platí po zápase pivo ve sportovní hale,“ usmívá se Lekeš.

Podle něj by se poctivá práce v Bánově samozřejmě neobešla bez podpory trenérů, rodičů a všech hráčů. „Kluky jsme vzali za své. Všem patří velké poděkování za to, že jim obětují svůj volný čas. Hlavně však, věnují se tomu, protože jsou zapálení pro věc a neskutečně je to baví,“ dodává Lekeš.