Zlín – /PROGRAM BARUMKY/ Více než atraktivní bitvu o vítězný vavřín slibuje 45. ročník populární automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín, která se ode dneška do neděle pojede na tratích Zlínského kraje.

Ilustrační foto z Barum Rally | Foto: Deník/Jiří Hejtmánek

„Hlavním favoritem je jednoznačně Jan Kopecký (trojnásobný vítěz Barumky – pozn. red.), který svou formu prokázal na posledním podniku mistrovství světa v Německu, kde jasně vyhrál svou kategorii. Pokud jej nezradí technika, těžko jej budeme nahánět," shodli se jeho rivalové a aspiranti na medailové příčky.

Mezi nakonec 129 přihlášenými posádkami z 24 zemí nebude chybět ani Václav Pech, jenž přijíždí obhajovat loňské prvenství.

„Rádi bychom, rozhodně předvedeme to nejlepší, co umíme. Ale tovární jezdec se nedá porážet. Každopádně se pokusíme jej opět potrápit," pousmál se plzeňský pilot, jenž bude sedlat Mini John Cooper Works S2000.

O to samé se pokusí i evropská špička, která na Barumce bojuje o body do svého šampionátu více než třicet let. „Rozhodně pojedu co nejrychleji, ale soustředit se budu zejména na souboj s přímými rivaly o evropský titul. Favorit je jasný," potvrdil Polák Kajetan Kajetanowicz, jenž o pět bodů před Irem Breenem vede seriál ME.

Na jezdce během prodlouženého víkendu čeká náročných 645 kilometrů, z čehož téměř 230 km tvoří 15 rychlostních zkoušek na osmi úsecích.

„Hodně náročná bude zejména druhá, nedělní etapa a obzvláště Troják, který se navíc jede v protisměru než tradičně. Obecně ale platí, že Barumka je tak náročná soutěž, že zde nelze podcenit ani metr," poznamenal zlínský závodník Tomáš Kostka, černý kůň soutěže, jenž i coby okruhový specialista již ve své kariéře dvakrát vybojoval třetí místo.

A protože bude patřit mezi kvarteto pilotující Škodu Fabia R5, ani letos není bez šance.

„Skončit na pódiu je vždy mým snem a tajným cílem," pousmál se sympatický závodník, jenž včera oslavil 31. narozeniny.

Závod bude zahájen slavnostním startem dnes v 17 hodin před zlínskou radnicí, ovšem již ráno vedle tradičního shakedownu na úseku Komárov–Pohořelice čeká na 41 prioritních jezdců startovního pole kvalifikační jízda.

„Vždy třetí průjezd mezi devátou a desátou hodinou jim bude měřen s přesností na tisíciny sekundy. Patnáctka nejlepších si pak půl hodiny před slavnostním startem vybere pořadí, v jakém vyrazí do sobotní etapy," upřesnil tiskový mluvčí akce Roman Ordelt.

Celý podnik fakticky zahájí již pojedenácté páteční noční téměř desetikilometrová městská rychlostní zkouška v centru Zlína, přičemž startovat se bude od nejvyššího čísla.

„Díky různým předpisům pro ME i mistrovství ČR bude skladba startovního pole trochu neobvyklá, což ostatně naznačil už seznam přihlášených posádek. Především v sobotu, kdy prvních patnáct vozů bude startovat ve dvouminutových intervalech, za nimi již v minutových intervalech pojedou všichni jezdci s prioritou FIA a ERC," upřesnil Ordelt s tím, že po odjetí této kompletní skupiny bude následovat sedmiminutová pauza, po které budou startovat všechny zbývající posádky v rámci mezinárodního pole (čísla 46–91).

Po nich bude následovat další sedmiminutová pauza, po které na trať odstartují ostatní posádky. Po odjetí všech soudobých aut bude v rámci sobotních zkoušek následovat minimálně patnáctiminutová pauza vyplněná předjezdci, po které se na trať vydají posádky Star Rally Historic.

Barum Rally vyvrcholí po odjetí šesti nedělních rychlostních zkoušek, přičemž vítězná posádka by měla dorazit do cíle opět na náměstí Míru před 16. hodinou.

Čelo startovního pole

1 Kopecký – Dresler (Škoda Fabia R5)

2 Breen – Martin (Peugeot 208 T16)

3 Kajetanowicz – Baran (Ford Fiesta R5)

4 Pech – Uhel (Mini Copper S2000)

5 Lukyanuk – Amatov (Ford Fiesta R5)

6 Tarabus – Trunkát (Škoda Fabia R5)

7 Consani – Vilmot‚ Citroën DS3 R5)

8 T. Kostka – L. Kostka (Škoda Fabia R5)

9 Neubauer – Ettel (Ford Fiesta S2000)

10 Valoušek – Havelková (Škoda Fabia S2000)

Program závodu

Dnes:

7.30–13: shakedown a kvalifikační zkouška Pohořelice (4,71 km)

17.00: Slavnostní start na náměstí Míru ve Zlíně

21.15: 1. Super RZ v centru Zlína (9,51 km)

Zítra:

8.00: start 1. etapy pod Velkým kinem ve Zlíně

9.46: 2. RZ Slušovice (16,05)

10.24: 3. RZ Pindula (18,43)

11.17: 4. RZ Maják (13,72)

12.37: servis Otrokovice

13.40: 5. RZ Kudlovice (17,97)

15.13: 6. RZ Slušovice (16,05)

15.51: 7. RZ Pindula (18,43)

17.16: servis Otrokovice

18.19: 8. RZ Maják (13,72)

18.57: 9. RZ Kudlovice (17,97)

Neděle: