„Na oslavu ale nebylo moc čas. Letos máme další přírůstek do rodiny, takže po vyhlášení jsem spěchal domů, abych ulevil manželce, za kterou jsem moc rád, jelikož mě v badmintonu podporuje,“ říká třiatřicetiletý Prajza, který na Yonex Cupu kraloval v mužském deblu.

Jak jste si badmintonový turnaj na Slováckém létě užil?

Bylo to skvělé. Turnaj hodnotím kladně. Co se týká počtu lidí, byl plně obsazený, čímž stoupla i kvalita týmů, na které můžete v pozdějších kolech narazit. O účast jsem měl přitom trochu obavu, jelikož lidem se přes léto do vyhřáté haly moc nechce, ale zřejmě u nich po koronavirové pauze stejně jako u mě zvítězila chuť si konečně zahrát. Překvapilo mě, tam byli lidi až z Hradce Králové, Pardubic, Zlína nebo Brna.

Jaká byla letos konkurence?

Turnaj se hraje švýcarským systémem na šest kol, kdy vám do dalšího kola přidělují hráče na vaší úrovni podle toho, jak si v turnaji vedete. Letos mě přišlo, že nejtěžší protihráče jsme měli v prvních třech kolech. Konec už jsme si pohlídali, i když to bylo trochu nervózní. Člověk ví, že nesmí ztratit, když mu ostatní šlapou na paty. Naštěstí finále se tady nekoná, za což jsem moc rád. Někdy totiž hodně bojuji s trémou a mám problém zklidnit ruce. (úsměv)

Badmintonové turnaje objíždíte pravidelně?

V průběhu roku v Kunovicích probíhají série turnajů od amatérských až po registrované hráče, kde je daný strop třetí liga, kde jsou velmi kvalitní soupeři. Jinak to byl vlastně první ročník turnaje, který byl součástí Slováckého beachového léta, takže to byla premiéra.

Po boku Marka Sedláčka nastupuje pravidelně, nebo jste se domluvili pouze na tento turnaj?

S Markem jsme spolu začali hrávat teprve tuhle sezonu. Společně hrajeme debl za místní oddíl BC Lokomotiva Kunovice C a v rámci lepší sehranosti jsme se dali dohromady i na turnaje. Na kurtu o sobě víme a taky máme jasno, která pozice komu víc sedí. Já mu dělám černou práci u sítě z čehož on těží ze zadní pozice.

Jak dlouho se badmintonu vůbec věnujete?

Badmintonu se věnuji čtvrtým rokem, z toho dva roky jsem registrovaný hráč tady v Kunovicích. Na začátku si parta kluků koupila rakety a na Sokolce v Moravském Písku, kde jsme se jako samoukové začali snažit hrát něco jako badminton. (smích) Až když jsem se za nějakou dobu dostal do Kunovic tak jsem zjistil, že jde hrát badminton úplně jinak. Tréninky máme dvakrát týdně, do toho zápasy plus turnaje, takže sezona je náročná.

Co vás na něm nejvíce baví?

Baví mě chuť vyhrávat a měnit styl hry podle toho, kdo na vás nastoupí. Stačí trochu podcenit soupeře, když už máte zápas v kapse, ale během chvilky je vše jinak. V badmintonu opravdu rozhoduje každý míček. A hlavně stáří v badmintonu nic neznamená. Tedy pokud to má člověk v ruce, což jsem už mnohokrát pocítil. (úsměv)

Co pro vás znamená Slovácké léto?

Slovácké léto je prostě obrovská akce a jsem rád že do ní patří i badminton. V minulých letech jsme s kluky startovali na beachovém fotbale na písku, kde jsme taky jednou urvali první místo. A měli jsme tu čest taky nastoupit v exhibičním zápase proti házenkářkám z Veselí nad Moravou, když byly plné tribuny. Moc jsme si to tehdy užili.

Fotbal už nehrajete?

S fotbalem jsem skončil před pár lety s tím, že si dám jen pauzu a poléčím zranění. V tu dobu jsem se dostal k badmintonu, který mě úplně pohltil a začal mě uspokojovat po sportovní stránce víc než fotbal. S odstupem času, kdyby mi dal někdo na výběr, ve věku, kdy jsem s fotbalem začínal, volil bych badminton, i když jsem za ty fotbalové roky strašně rád. Hlavně nezapomínám na kluky, co jsem poznal. Takže ničeho nelituji. Ale jak už jsem říkal, v badmintonu věk nerozhoduje, takže doufám, že mě ještě hodně let bude badminton naplňovat.