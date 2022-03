Staré Město má opět přeborníka republiky v šachu! Titul získal Delgerdalai

Šachový klub Staré Město se může pochlubit dalším velkým úspěchem. Na mistrovství republiky mládeže do šestnácti let, které hostily Luhačovice, uspěl Bayarjavkhlan Delgerdalai, talentovaný mladík zvítězil v kategorii do dvanácti let a získal titul přeborníka ČR.

Na mistrovství republiky mládeže do šestnácti let, které hostily Luhačovice, uspěl Bayarjavkhlan Delgerdalai. Foto: Šachový klub Staré Město | Foto: Šachový klub Staré Město

„Jsem moc rád, že jsem to vyšlo a že jsem vyhrál,“ usmíval se po skončení šampionátu Delgerdalai. Ze staroměstského šachového klubu se na turnaj kvalifikovali tři mládežníci a jedna dívka. V turnaji do čtrnácti let skončil jedenáctý syn dlouholetého reprezentanta Matěj Babula. V nejmladší kategorii obsadil devítiletý René Moravec dvacátou příčku. Mezi dívkami do dvanácti let Zuzanu Starou jen horší pomocné hodnocení odsunulo ze stupňů vítězů a skončila smolně čtvrtá. Doma vyhráli, venku padli. Dvojutkání Starého Města s Ostravou skončilo smírně V doprovodném Openu amatérů se představili další mladí talenti staroměstského šachu Š. Starý, O. Lukaštík, T. Babula, A. Vylíčil a D. Moravec. „Ani oni nezklamali a přispěli k dalším úspěchům staroměstské šachové školy. Velká gratulace a poděkování všem účastníkům turnaje, trenérům, rodičům, sponzorům mládeže a Městskému úřadu Staré Město,“ uvedl předseda Komise mládeže ŠK Staré Město Antonín Macháček. Do výčtu úspěchů klubu ze Slovácka patří ještě druhé místo Ondřeje Švandy v souběžně hraném mistrovství republiky juniorů ve Špindlerově Mlýně. Na stejném turnaji obsadil desáté místo další úspěšný mladík ze Starého Města Vlastimil Babula jr. „I těmto dvěma úspěšným chlapcům patří velká gratulace,“ dodal Macháček.