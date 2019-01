Vsetín - Vsetín má za sebou velké divadlo. Do valašského města totiž ve čtvrtek 7. srpna poprvé v historii zavítala nejslavnější sportovní trofej Stanley Cup. Přivezl ji tam útočník Jiří Hudler, bývalý hráč Vsetína, který legendární pohár vybojoval v dresu Detroitu Red Wings.

Ve Vsetíně to vřelo již dlouho před začátkem programu. Od samého rána na příjezd Stanley Cupu netrpělivě čekaly stovky fanoušků: a kolem jedenácté hodiny to přišlo. Před zraky více než tisícovky lidí Jiří Hudler ukázal legendární trofej pro vítěze NHL ve městě, kde hokejově vyrůstal a odkud se katapultoval do zámoří.

Vše bylo připraveno ve velkém stylu. Něco před jedenáctou hodinou Hudler se svými spoluhráči Haškem i Kopeckým přijeli na koňském spřežení před vsetínskou radnici a šli se s pohárem pochlubit na radnici. Po chvíli už přinášeli Stanleyův pohár kordonem mezi fanoušky k blízkému pódiu, kde jej hrdě ukázali nad hlavou všem fanouškům. Slovo si hned vzal hlavní hrdina celého dne. „Jsem moc rád, že mohu tady stát a podělit se s vámi o radost. Běhá mi mráz po zádech. Když jsem slyšel poslední hvizd finále, takhle jsem si představoval, že to na Vsetíně bude vypadat,“ svěřil se Jiří Hudler.

Spolu s ním se přijeli podělit o radost z triumfu v nejlepší hokejové lize světa s fanoušky také Hudlerovi spoluhráči brankář Dominik Hašek a slovenský útočník Tomáš Kopecký. I oni si užívali uvolněnou atmosféru v centru města. „Vsetín je Jirkovo město. My s Tomášem se mu to snažíme pomoci udělat co nejkrásnější. Jirka nám říkal, že lidé mají na Valašsku k hokeji hodně blízký vztah. Je to opravdu hodně vidět,“ vysekl poklonu fanouškům slavný gólman.

Oslavy byly až do závěrečné čtrnácté hodiny velmi bouřlivě. Jiří Hudler na pódiu s mikrofonem hecoval fanoušky, kteří spolu s ním zazpívali tradiční valašskou písničku Vysoký jalovec. Samozřejmě nechyběla ani legendární vsetínská hokejová hymna, pro fanoušky byla připravena velmi dlouhá autogramiáda všech třech držitelů Stanley Cupu. „Vyšlo to dneska opravdu všechno parádně. Počasí jsme měli objednáno hezké. Oslavy byly celkem divoké, ale to se tady ve Vsetíně dalo čekat,“ smál se spokojený Hudler.

Po skončení programu pokračovala cesta Stanleyova poháru po Moravě do Olomouce a následně do Prostějova. Dnes má pohár vyhrazen pro sebe Dominik Hašek, který si naplánoval soukromou oslavu, v sobotu jej bude hýčkat po celý den Tomáš Kopecký. Ten jej na Slovensko doveze teprve potřetí v historii.