Je dvojnásobným evropským šampionem. V bohaté sbírce má deset mistrovských titulů, drží jedenáct rekordů, které zůstanou dlouho nepřekonány. V devadesátých letech zářil na celostátních, krajských i pohárových závodech, nyní dlouhou a úspěšnou kariéru končí.

Silový trojbojař a člen oddílu kulturistiky TJ Slovácká Slavia Pavel Valenta. | Foto: se svolením Pavla Valenty

Silový trojbojař Pavel Valenta už soutěžit nebude, milovanému sportu ale sbohem rozhodně nedává.

„Už nemám čeho víc dosáhnout,“ ví dobře člen oddílu kulturistiky TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště.

Poslední závod absolvoval v sobotu 6. dubna na mistrovství České republiky masters v Karviné.

Na severu Moravy ovládl nejen svoji váhovou kategorii do 74 kilogramů, ale stal se i absolutním vítězem v celé věkové kategorii nad sedmdesát let.

Valenta posunul svůj vlastní rekord v dřepu na úctyhodných 160 kg, což je neoficiální evropský rekord, ale i ve světovém měřítku je to top.

V benčpresu, po rekonvalescenci po loňském zranění ramenních úponů, vytlačil jen 85 kg a v mrtvém tahu si připsal standardní výkon 180 kg. Součtově za celý trojboj to bylo 425 kg.

„Byly to moje poslední závody a tuto etapu života jsem ukončil,“ uvedl silácký matador Valenta.

„Moje dlouholetá závodní kariéra byla velmi úspěšná. Mám deset titulů mistra republiky, stávajících jedenáct rekordů, které zůstanou dlouho nezměněny, jsem dvojnásobný mistr Evropy, s evropským rekordem v dřepu, dvojnásobný vicemistr světa a druhý vicemistr světa z loňského roku a mám řadu úspěchů v devadesátých letech na republikových, krajských i pohárových závodech,“ chlubí se šampion.

Borec ze Slovácka spoustu let patřil do nejužší evropské, ale i světové špičky.

„S posilovnou se ovšem v žádném případě neloučím,“ upozorňuje.

„Tělo musí být stále aktivní. Svaly musí pracovat, ale bez extrémů, bez předzávodních a závodních stresů, s vyloučením možnosti zranění. Hodlám posilovat pravidelně, podle potřeby a pro zábavu. A jestli někdo z mladších bude chtít poradit, tak poradím, pokud je ovšem nezdolají nesmysly z internetu,“ říká.

Do sportovního důchodu jde s nadšením, chce se řídit vlastním krédem.

„Nejde o to, jak se cítíš fyzicky, když jsi mladý, to jde víceméně samo od sebe, ale jak budeš na tom, až ti bude třeba sedmdesát a více let. Až potom oceníš, že pravidelné a systematické posilování mělo nezpochybnitelný význam pro tvůj život a že jsi na tom fyzicky daleko lépe, než řada tvých vrstevníků, ale i mladších,“ prozrazuje.

Na mladší kolegy se nezlobí. „Ovšem také rozumím tomu, že ti mladí to velmi těžko chápou, protože žijí dnes a co bude třeba za padesát let, jich vůbec nezajímá, přesto jim držím palce,“ dodal na závěr silový trojbojař Pavel Valenta, člen oddílu kulturistiky TJ Slovácká Slavia.