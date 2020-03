Slušně rozjetou sezonu ale členovi mistrovského týmu Viktoria Brno Sportprofit zastavil korononavir. Kvůli celosvětové pandemii byly všechny mezinárodní i domácí soutěže pozastaveny a Uherka stejně jako další squashisté čeká, jak se nepříjemná situace vyvine aco bude dál.

„Bohužel zastavení soutěží přišlo v plném proudu sezony, což pro mě osobně znamená, že jsem přišel o možnost pomoci svým týmům v dánské a francouzské lize zasáhnout do bojů o play-off. Na poslední chvíli byly zrušeny také PSA turnaje na Bermudách a Britských panenských ostrovech, na kterých jsem měl bojovat o cenné body do žebříčku,“ posteskl si Uherka.

Osmadvacetiletý squashista přišel také o velký mezinárodní turnaj v irském Dublinu, zrušeno bylo i mistrovství Evropy týmů, což je jedna z Uherkových nejoblíbenějších akcí roku. „V elitní divizi jsme měli bojovat s dalšími sedmi nejlepšími týmy Evropy,“ uvedl rodák ze Slovácka.

Zmiňované podniky měl absolvovat od března do května, na dalšími turnaji visí velký otazník. „Uvidíme, zda se stihne odehrát alespoň play-off české ligy,“ přemítá. „Momentálně nezbývá než čekat, až bude situace bezpečná a bude se dát opět vyjet na zahraniční turnaje. Je možné, že některé z nich se budou dohrávat v letní přestávce a pak se hned naskočí do sezony nové,“ míní.

Jediné, co se stihlo v březnu odehrát, bylo mistrovství republiky v Ostravě. Borci z Uherského Hradiště ale letošní domácí šampionát příliš nevyšel, když v boji o postup do semifinále nestačil na legendárního Jana Koukala. Roli hlavního favorita potvrdil Daniel Mekbib, který získal třetí domácí titul.

Uherka by letos s brněnským týmem Viktoria Sportprofit alespoň rád získal trofej pro mistra v klubové soutěži. „Obhajoba titulu by byla samozřejmě příjemná, nicméně pro mě jsou momentálně prioritou mezinárodní soutěže PSA, které se započítávají do celosvětového žebříčku,“ přiznává.

Úspěšný sportovec letošní sezonu zatím hodnotí pozitivně. „Trénink probíhal dobře a ve své hře vidím posun zejména po technické stránce,“ říká.

Otázka je, kolik utkání letos ještě odehraje. „Na stole je více možností, které se budou odvíjet podle situace. Počítá se s odložením, případně i zrušením zbytku sezony,“ pronesl.

Současnou situaci nebere až tak tragicky, i když pandemii v žádném případě nepodceňuje. „Snažím se být informován a zůstávat pozitivní,“ říká. „Samozřejmě mě mrzí, že nemohu hrát, ale všichni jsme na tom stejně, tak dělám aspoň to, co můžu,“ pokračuje. „Všechno zlé je pro něco dobré a já věřím, že se z toho poučíme a do budoucna nás to posílí,“ dodává.

Na rozdíl od protihráčů má výhodu v tom, že jako vystudovaný kondiční trenér si plán přípravy sestavuje sám. „A protože je trénink zároveň i mým koníčkem, tak nezahálím a v rámci možností na sobě pořád makám,“ uvedl Uherka, který se teprve nedávno vrátil do Česka z Velké Británie, kde během sezony pobývá. „Připravuji se tam a také trénuji ostatní squashisty,“ prozrazuje.

Doma v Uherském Hradišti trénuje jednou až dvakrát denně, občas vyjede na kole do přírody. Jinak tráví veškerý volný čas s rodinou a nezapomíná ani relaxovat. I nadále se však vzdělává v oblasti sportovního tréninku a vědy. „Všem, kteří mají zájem, pomáhám s tréninkem v domácím prostředí,“ vzkazuje Uherka.

Pomůže ve složité době vychovat další úspěšné sportovce?