Po roce se Sportpark Rybníček ve Starém Městě opět stane dějištěm největšího „veletrhu sportu pro děti“. V sobotu 20. května od 10 do 18 hodin se tam uskuteční akce Sportuj 23. | Foto: Sportuj 23

Dvacítka sportovních klubů a kroužků z celého regionu umožní dětem vyzkoušet si nejrůznější druhy sportu a třeba si rovnou odnést přihlášku do toho, který jej zaujme nejvíc. Už ve čtvrtek a v pátek 18. a 19. května dopoledne navštíví Sportuj 23 stovky dětí ze škol a školek z celého Slovácka, v sobotu je pak akce určena pro širokou veřejnost.

„Tenis, fotbal, in-line bruslení, hokej, tanec, motokros nebo šachy. To je jen malý výčet sportů, které budou moct děti na akci Sportuj 23 ochutnat. Navíc budou u všech stanovišť trenéři, se kterými se mohou rodiče poradit o tom, který sport bude pro jejich děti to pravé,“ vysvětluje princip akce ředitel Sportparku Rybníček David Mišťúrik.

Kromě sportovní nabídky bude na děti v sobotu čekat i pestrý doprovodný program. Děti budou mít zdarma vstup na Človíčkovu stezku, což je unikátní muzeum sportu pod širým nebem.

Nebude chybět biatlonová střelnice, skákací hrad, historická lukostřelba nebo nafukovací živý stolní fotbal. Stejně jako vloni proběhne simultánní šachová partie veřejnosti s šachovým velmistrem Vlastimilem Babulou.

Přijedou Siegl, Panenka, Vízek a Hašek

Největším tahákem bude fotbalové utkání legend ze Sigi teamu. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo na Sportuj 23 přilákat legendy z týmu Horsta Siegla, bývalého českého reprezentanta. Do Starého Města by spolu s ním měli dorazit i bývalí fotbalisté Antonín Panenka, Ladislav Vízek nebo Ivan Hašek. Utkání začne ve 12.30 na fotbalovém hřišti vedle Rybníčku. Proti Sigi teamu nastoupí Jiskra Staré Město a nejlepším způsobem tak oslaví 20 let své existence,“ dodává David Mišťúrik s tím, že slavní fotbalisté plánují i autogramiádu.

Celým dnem bude provázet herec Slováckého divadla David Vaculík. Vstupné na akci Sportuj 23 budou platit pouze dospělí, a to 100 korun, děti mají vstup zdarma. Akce proběhne pod záštitou starostů Starého Města, Uherského Hradiště i Kunovic.

