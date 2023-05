Svými výkony zaujal nejen fanoušky a trenéry, ale i veřejnost, odbornou porotu. Mladý softbalista David Vícha má za sebou mimořádnou sezonou, díky své práci pro extraligový juniorský a mužský tým Snails se stal absolutním vítězem tradiční ankety nejlepších sportovců města Kunovice za rok 2022.

V Klenbovém sále Panského dvoru se v pátek uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Kunovice za rok 2022. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Je to fajn pocit, pěkná odměna za celoroční snahu,“ říká Vícha.

Loňská sezona pro něj byla velmi úspěšná. Pomáhal družstvům Snails, byl součástí české reprezentace do osmnácti let.

V rámci přípravy na mistrovství světa juniorů absolvoval herní soustředění v Japonsku. „Zvládli jsme vše, co jsme si vytyčili,“ těší Víchu. „I letos chceme vyhrát všechno, co půjde a být nejlepší. Pro tým udělám maximum,“ slibuje.

Trenérskou osobností se stal Pavel Křivák. Známý a úspěšný kouč vedl v letech 2011 až 2019 kunovické softbalistky, se kterými v ženské extralize získal jednu stříbrnou a tři bronzové medaile. Úspěchy zaznamenal také s juniorkami, které dovedl ke dvěma mistrovským titulům.

V minulosti byl také předsedou Snails, působil i u České softballové asociace jako trenér, metodik a člen sportovně-technické komise.

„Když jsme vyrůstali, hodně nám pomáhal. Byl naším vzorem, vzhlíželi jsme se k němu. Jsme rádi, že cenu konečně dostal,“ prohlásil Vícha.

Další kategorie už ovládly házenkářky. Mezi sportovci nad patnáct let triumfovala brankářka Tereza Žáková. Týmu žen loni pomohla k triumfu v první lize, i letos družstvo ze Slovácka svými spolehlivými výkony drží v popředí tabulky.

„První ligu jsme vyhráli společně jako tým. S holkami jsme si pomáhaly, povzbuzovaly se. Závidět mi nebudou. Věřím, že mi to přejí,“ usmívala se gólmanka.

Vítězství v anketě jí překvapilo. „Vůbec jsem to nečekala, ale je to super pocit,“ vyznává se.

Za sebou má nejlepší rok kariéry, byť úspěchy sbírala už jako malá holka. „Ráda vzpomínám na působení ve Veselí nad Moravou, kde jsme se v žákovské kategorii staly vicemistryněmi republiky,“ vzpomíná.

Kateřina Kočí se zase dlouho věnovala in-line bruslení, nakonec ale dala přednost házené. V Kunovicích působí sedmým rokem. Byla součástí party, která slavila postup do první ligy mladších dorostenek. Vysoká levá či střední spojka patří k oporám dorosteneckého družstva. Loni reprezentovala Zlínský kraj na Letní olympiádě dětí a mládeže v Olomouci. Je v širším kádru české dorostenecké reprezentace.

Stala se nejúspěšnější sportovkyní města Kunovice do patnácti let. „Loňská sezona pro mě byla nejúspěšnější v kariéře, dařilo se mi. Hodně si toho ocenění vážím. Vůbec jsem to nečekala. Děkuji všem, co mě nominovali, poslali hlasy a podporují mě,“ uvedla Kočí.

I když si v házené žádné velké cíle nedává, chce se neustále zlepšovat a přiblížit se své mamince, bývalé reprezentantce a současné trenérce kunovických dorostenek. „Snad mě pochválí,“ věří sympatická blondýnka.

Mezi dalšími oceněnými byli fotbalisté Lukáš Basovník a Tomáš Lorenc, šachisté Jiří Vavřík a Tomáš Skládal, badmintonisté Michaela Votrubová a Elen Ondruchová, stolní tenisté Vít Outrata s Jakubem Šarátkem, střelci Tomáš Lorenc a Kateřina Křižanová nebo kulturista Jiří Němec.

Trenéři a vedoucích sportovních oddílů celkově nominovali čtrnáct svěřenců. O výsledcích ankety rozhodovala široká veřejnost prostřednictvím soutěžních kuponů v měsíčníku Kunovjan, o absolutním vítězi pak rozhodovala odborná porota.

Slavnostní vyhlášení se v pátek uskutečnilo v Klenbovém sále Panského dvora. Ceny oceněným předával starosta Pavel Vardan společně s předsedou sportovní komise Rady města a zastupitelem Karlem Machálkem.

„Chci všem nominovaným a oceněným moc poděkovat za skvělou reprezentaci našeho města a popřát jim, ať se jim i nadále daří a ze sportu, který vykonávají, mají neustále radost, ať jim přináší potěšení a uspokojení, protože to je smyslem veškerého lidského konání. Zapomenout ale nesmím ani na všechny trenéry, kteří se o vaše sportovní výkony rovněž zasloužili. Bez nich by činnost nebyla plnohodnotná,“ prohlásil Vardan.

Program svým vystoupením zpestřili členové základní umělecké školy.

Sportovec města Kunovice za rok 2022

Absolutní vítěz: 1. David Vícha (softball)

Kategorie nad 15 let: 1. Tereza Žáková (házená), dále bez pořadí: Lukáš Basovník (fotbal), Jiří Vavřík (šachy), Michaela Votrubová (badminton), Jiří Němec (kulturistiky a fitness), David Vícha (softball), Vít Outrata (stolní tenis), Tomáš Lorenc (střelba)

Kategorie do 15 let: 1. Kateřina Kočí (házená), dále bez pořadí: Jakub Šarátek (stolní tenis), Kateřina Křižanová (sportovní střelba), Tomáš Lorenc (fotbal), Tomáš Skládal (šachy), Elen Ondruchová (badminton)

Osobnost trenér roku: Pavel Křivák (softball)