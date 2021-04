„Vše už vypadalo tak optimistiky, ale situace je opět nepřehledná. Čekáme na vyjádření a pokyny ze svazu. Do té doby stále nemůžeme trénovat ve skupinách,“ mrzí šéftrenéra mládeže fotbalového FC Fastav Zlín Marek Kalivoda.

„Je zbytečné opakovat, jak jsme všichni moc natěšení a připravení opět obnovit tréninkovou činnost,“ směje se.

I okresní činovníci stále věří, že se brzy dozví podmínky restartu a návratu zpět na venkovní, ale i vnitřní sportoviště.

„Čekáme, až se informace a prohlášení vlády upřesní. Během víkendu všechno vyhodnotíme, a pokud i pro sport platí, že se bude moct venku setkat až dvacet lidí, jsme připravení vrátit se ihned ke společnému tréninku,“ říká předseda softballového klubu Snails Kunovice Milan Zedník.

Sezona, která se na rozdíl od většiny jiných kolektivních sportů hraje systémem jaro – podzim, by měla odstartovat 1. května. Tento termín platí pro mládež i dospělé.

„Uvidíme, jestli to vládní nařízení dovolí. My jsme se však chceme na hřiště vrátit co nejdřív. Sport nám všem moc chybí,“ dodal Zedník.

Doposud zavřený je také atletický stadion v Uherském Hradišti. Malí i velcí členové Slovácké Slavie se nyní připravují individuálně.

„Zatím je to bída. Chodíme trénovat do lesů, různých parků. Čekáme, až se to konečně otevře a hlavně děti budou moct jít zase na stadion,“ uvedl předseda klubu AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště Pavel Kunt.

Hlavní atletická sezona by se měla naplno rozjet na přelomu dubna a května.

„Otázka je, jak to bude nebo nebude. Pokud nám situace dovolí, v nějaké omezené podobě určitě začneme. Uvidíme, jaké budou nařízení, co všechno budeme muset zařídit. Jsme ale nachystaní vrátit se ke společnému tréninku i závodění, byť za omezených podmínek,“ prohlásil Kunt.

Atleti ze Slovácka ale čekají na přesné informace.

„Nyní jsou to jenom spekulace. Všechno se mění ze dne na den. Začneme, až to bude černé na bílém. Nyní to necháváme plynout. Chceme se vyhnout tomu, abychom děti jeden den svolali a další je odvolávali,“ říká.

Stejně na tom jsou i uherskohradišťští veslaři. Na vodu se nyní dostanou jenom talentovaná mládež. Ti nejšikovnější mají podepsané smlouvy a plní si kontrolní testy pro reprezentaci. Zbytek oddílu má zatím smůlu.

„Jsme připravení ale v pondělí začít,“ říká šéfka klubu VK Morávia Michaela Tomaštíková.

Veslařská sezona by měla odstartovat v polovině května.

Na rozvolnění netrpělivě čekají také basketbalisté Uherského Brodu. Zatímco házenkářský svaz sezonu definitivně odpískal, basketbal ještě jasný verdikt nevydal.

„Pořád je možné, že se sezona v nějakém formátu dohraje. I kdyby to ale nedopadlo, jsme s několika oddíly domluvení na pořádání dvou víkendových jednodenních turnajů pro některé mládežnické kategorie. Samozřejmě za dodržení všech vládních a hygienických opatření,“ přiznává předseda TJ Spartak Uherský Brod Ivo Mikulec.

„Do haly by se dostaly vždy jenom dva týmy, které proti sobě nastoupí. Hrálo by se zavřenými dveřmi,“ přidává.

Pokud to situace dovolí, budou letos basketbalisté Uherského Brodu trénovat a hrát celé léto.

„NA rozdíl od klasických sezon pojedeme v normálním režimu i přes prázdniny. Chceme dohnat něco málo z toho jara, co nám chybí,“ vysvětluje Mikulec.

Vedení slováckého klubu společně s trenéry v době pandemie koronaviru vypracovalo tréninkový formát. Mustr, jak v případě rozvolnění a otevření sportovišť postupovat.

„Nechceme zbytečně ztrácet čas debatami. Tento plán v týdnu předložíme všem trenérům, přes teamsovou poradu si všechno ujasníme,“ líčí Mikulec.

Až doteď se basketbalisté z Uherského Brodu připravovali individuálně. Jelikož hala je zavřená, běhali a cvičili venku. Pokud dostanou svolení, začnou zase drilovat společně.

„Pro nás je skupina po dvaceti lidech dostatečná. Všechna družstva to bez problémů pokryje. Snad jenom nejmenší minižáky budeme muset rozdělit,“ říká.

Broďané počítají s tím, že se zatím budou připravovat výhradně na čerstvém vzduchu. S návratem pod střechu zatím nekalkulují.

„Venkovní hřiště máme připravené. Děti už se na něm individuálně připravují,“ hlásí.

Důležitá otázka je, kolik z nich se vrátí i ke společnému tréninku.

„Je pravda, že některé z nich si navykli na jiný režim a třeba už nebudou chtít basketbal hrát. Riziko tam je. Co mám zprávy od rodičů, většina dětí je natěšená, chce se k nám vrátit. Horší to asi bude v kategorii U16 a U17 let. Ti už mají svoji hlavu. Odchází na střední školy, mají jiné plány,“ tuší Mikulec.

Ostatní by se však rádi k milovanému sportu vrátili. Pohyb, adrenalin a kamarádi už jim schází. Nyní to vypadá, že zákazy a omezení jsou (asi) u konce. Český sport by se měl už v pondělí probudit z vynuceného spánku, do kterého byl uveden kvůli pandemii koronaviru. Zase se otevřou venkovní hřiště, zase půjde hrát a soutěžit! Vyplývá to z nejnovějších pokynů ministerstva zdravotnictví z 6. dubna.

Pokud se v dalších dnech nic nezmění, sport po čtyřech měsících zase ožije.