V groteskních úborech si dají mezi osmou a devátou hodinou dostaveníčko u Orlovny na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti. Vládu nad giromany převezme už pošesté Lukáš Hofman.

Po úvodních projevech vyrazí peloton na víc než dvacetikilometrovou spanilou cyklojízdu na historických kolech z minulého století, která možná dlouhá léta nečinně ležela v kůlnách, na půdách nebo ve sklepech, a to do Starého Města, Zlechova, Buchlovic přes vrcholovou prémii Na Vyhnašově a Velehrad do cíle, který bude v hradišťské zahradě U Koruny.

Optimisticky naladění giromani budou před jízdou diskutovat o řezné ráně na zádech poslance za TOP 09 Dominika Feriho, kterou si při potyčce způsobil o parapet na koštu vína v Boršicích.