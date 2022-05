Softbalová extraliga mužů -

Snails Kunovice - Hroši Havlíčkův Brod 0:4

„Bylo to pro nás docela těžké, protože je tady nový, do Česka přijel teprve před pár dny a nikdo z nás ho neviděl. Je to o tom trošku nakoukat, co a jak rychle hází. Vždycky chvilku trvá, než se na někoho cizího adaptujete,“ říká opora Snails Michal Kolůch.

Hrající trenér Kunovic Ondřej Blaha však upozorňuje, že pro hráče slováckého celku jsou všichni extraligoví nadhazovači noví. „Prostě je to vyšší úroveň. Všichni kluci si musí zvyknout na lepší nadhozy,“ říká.

Zároveň souhlasí s názorem, že domácí borci bojovali ve středečním duelu hlavně na pálce. „První polovina zápasu od nás byla slabší, prostě jsme se nechytali,“ přiznává.

Postupem času se ovšem kunovičtí softbalisté dokázali více trefovat. Lépe načasovali svůj pohyb, ale pořád jim scházel finální odpal. „S tímto bohužel bojujeme půlku sezony. Doufám, že to brzy prolomíme,“ přeje si nejen Blaha.

Hroši, kteří v letech 2016, 2017 a 2020 slavili mistrovský titul, to na Mlatevni zvládli i bez nahrávače Michala Holobrádka, jenž se před letošní sezonou vrátil do rodné Břeclavi.

Kunovice nasadily proti soupeři z Vysočiny stále ještě patnáctiletého Matyáše Zelinku. Mládežnický reprezentant se proti Havlíčkovu Brodu blýskl výborným výkonem a to i přesto, že hned v úvodu zápasu schytal nepříjemný úder.

„Balon, který jsem hodil, letěl trošku vedle. Pálkař to trefil dobře a napral mě přímo do břicha. Trošku to bolelo,“ přiznává šikovný kunovický nadhazovač, který i tak ještě stačil zahrát aut na jedničce.

Zelinku pak v sedmé směně vystřídal Japonec Ishizaki Kazuki, porážku slováckého celku ale neodvrátil. Právě na začátku sedmé směny se totiž krásně do vnějšího pole trefil hostující Hlaváč a upravil na konečných 4:0.

Hroši tak na Mlatevni zaknihovali páté vítězství, šneci po návratu do nejvyšší soutěže zatím uspěli jenom jednou.

„S tím jsme počítal. Jsme rádi, že jsme to prolomili a máme alespoň jednu výhru. Fanoušci si to i tak užívají. Podporují nás na každém domácím zápase,“ cení si Blaha.

Kunovičtí softbalisté žádné velké cíle letos nemají. V extralize, kam se probojovali po dlouhých devíti letech, sbírají hlavně cenné zkušenosti.

„Máme tady hromadu velmi talentovaných hráčů. Hlavně kvůli nim jsme se do extraligy přihlásili,“ připomíná další kouč Snails Přemysl Vícha.

Slovácký celek se před vlastním publikem představí už o víkendu, kdy ve dvojzápase se severočeskými týmy vyzve Most a Chomutov.