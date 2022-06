„Obavy samozřejmě mám, ale věřím, že na šampionátu vybojujeme medaili a v USA budu také spokojená,“ říká odhodlaně sympatická slečna.

Softball začala hrát v 8. třídě, kdy za sebou měla už čtyřleté baseballové zkušenosti. K pálkovacímu sportu, kterému v Česku holdují především muži, se dostala náhodou.

„Mladšího bratra jsem doprovázela na tréninky a jednou se mě jeho trenér zeptal, jestli bych si baseball nechtěla zkusit. Hned mě chytil a já nechala tenisu,“ líčí Schwarzingerová.

Za zkušenosti s klučičím kolektivem je dodnes vděčná.

„Rozuměly jsme si. Hodně mi pomohly i později při softballu,“ vzpomíná na léta strávená v Hroších Brno. Ke hře prý získala „mužský přístup“. „Zdá se mi, že jsou kluci dravější. V týmu byla větší konkurence, musela jsem více trénovat,“ přiznává.

Přechod do softballu byl pro Nikolu nečekaně náročný. „Měla jsem pocit, že je všechno rychlejší. Baseballové hřiště je větší, když jsem na něm chytila míč, bylo více času, než jsem ho musela odhodit,“ vypravuje.

Nikola Schwarzingerová se v rodném Brně a Kunovicích představí na mistrovství Evropy v softbalu žen věkové kategorie do 22 let.Zdroj: Jan Beneš (ČSA)

Brzy si však zvykla a třeba rozdíl mezi softbalovým a baseballovým nadhozem nevnímala. „Šla jsem pálit a bylo mi jedno, odkud a jak balonek přiletí,“ popisuje Schwarzingerová, jejíž talent byl nesporný a vyskytl se proto další problém.

Druhé největší město republiky totiž nedisponuje extraligovým družstvem. Mladá softbalistka proto rok 2020 strávila na hostování v Kunovicích a loni zamířila za angažmá do Ostravy.

Arrows byli nováčkem soutěže, ovšem Nikola nepochybovala, že dělá správný krok. „Cítila jsem, že máme šanci na velký výsledek. Jelikož jsem se s trenéry a hráčkami znala z reprezentace, tak to pro mě byla jasná volba,“ sděluje všestranná hráčka, jež nastupuje na druhé i třetí metě, případně na spojce.

„Obvyklé to není, ale mně to vyhovuje. Druhá meta a spojka je více o běhání a třetí o reakci,“ vysvětluje. Ale zpět do vlaku, kterým jezdila každý víkend na zápasy do Ostravy, nebo raději do kabiny Arrows, ve které se sešly Japonky, Slovenky i česká hvězdička Barbora Saviola.

Komunikace s děvčaty ze Země vycházejícího slunce byla složitá. „Jelikož neuměly anglicky, bavily jsme se přes Google překladač, nebo jsme se dorozumívaly rukama, nohama,“ směje se.

Důležitější byla chemie na hřišti, a ta fungovala náramně. Nováček extraligy došel až do bojů o zlato, v nichž podlehl pražským Joudrs 0:3.

„Japonky bohužel před finále odletěly, protože jim nebyla prodloužena víza, a Bára se zranila. Prohra nás ani moc nemrzela, naším cílem bylo dostat se do play-off a všechno ostatní jsme braly jako bonus,“ míní Nikola, jenž nikdy nezapomene na semifinále. To došlo do sedmého klání a v něm do druhého tiebreaku.

„Ledenice mohly vyhrát. Měly proti nám plné mety, ale dokázaly jsme je ubránit, dostat se na pálku a zvítězit,“ doplňuje s hrdostí v hlase.

Snad ještě pyšnější může být na své studijní výsledky. Nikola absolvovala španělské gymnázium, na němž se vyučuje většina předmětů v jednom z nejrozšířenějších světových jazyků. Poté nastoupila na Podnikatelskou fakultu VUT v Brně, ale stále ji to táhlo za velkou louži.

„V květnu jsem natočila softballové video a přes agenturu je rozeslala na školy v USA. Pak jsem musela psát testy,“ vypravuje Schwarzingerová. Odezva byla značná, mohla si vybírat z patnácti nabídek. Volba padla na Eastern Kentucky University. „Chtěla jsem hlavně hrát na nejvyšší úrovni univerzitního softballu. A také jsem hledala školu, která mi nabídne plné stipendium,“ ozřejmuje své rozhodnutí.

Datum odletu se už blíží, v hlavě se jí mísí nadšení i obavy. „Očekávám těžké začátky. Už kvůli angličtině a Američané se také asi chovají jinak než Češi. Zároveň se těším a věřím, že to zvládnu,“ povídá.

Ještě rozhodněji hovoří o evropském šampionátu 22letých, který bude Česko hostit od 27. června. „Naším cílem je medaile a myslím si, že může být klidně zlatá,“ zdůrazňuje za partu, která v prosinci loňského roku obsadila na mistrovství světa v Peru vynikající páté místo.

„Věřím, že to dokážeme,“ dodává.